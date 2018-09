Hilfe für Kinder und Senioren

von Helma Piper

30. September 2018, 12:30 Uhr

Das DRK Kropp veranstaltet in der Zeit vom 6. bis 21. Oktober eine Haus- und Straßensammlung. Die ehrenamtlichen Helfer werden von Haus zu Haus gehen und um finanzielle Unterstützung bitten. Die Spendengelder werden benötigt, um im sozialen Bereich helfen zu können. Das Geld fließt zu einem Teil in die DRK-Arbeit vor Ort, unter anderem in den Kinderhilfsfond Kropp und die Seniorenarbeit. Das DRK weist darauf hin, dass hauptamtliche Einrichtungen des DRK nicht durch diese Sammlungen unterstützt werden.