Boule in Rendsburg-Eckernförde : Hier zielen alle auf die „Sau“

Seit zehn Jahren hat das Boule-Turnier bei der Peter-Pauls-Kirche seinen festen Platz im Terminkalender der Hohenwestedt-Woche. 56 Frauen und Männer aus den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Steinburg sorgten gestern für einen neuen Rekord – unter anderem „Eichen-Bouler“ aus Poyenberg, „Saubändiger“ aus Rendsburg und „Bärlauch-Bouler“ aus Lockstedt.

„Wir freuen uns über die große Teilnehmerzahl – die schon fast zu groß ist“, sagte Cheforganisator Willi Biß, als er gestern um 13 Uhr im Bürgerpark die startbereiten Boulespieler begrüßte. Um diese neue Rekord-Teilnehmerzahl organisatorisch zu bewältigen, habe man „einige Maßnahmen ergreifen müssen, die mit dem Boule-Regelwerk vielleicht nicht ganz konform“ seien, erklärte Biß. So seien die Spielfelder sehr schmal, weil man den Boule-Platz in sieben Felder aufgeteilt habe, um in sieben Vorrundengruppen à vier Zweiermannschaften spielen zu können. Um auch zeitlich zurechtzukommen, wurde die Siegerpunktzahl in der Vorrunde auf neun festgesetzt.

Der Boule-Platz hinter der Peter-Pauls-Kirche war vor elf Jahren eines der ersten Projekte von Hohenwestedt-Marketing. Die Idee dazu hatte Ex-Bürgervorsteher Jörg Rohweder aus dem Mittelmeer-Urlaub mitgebracht. „Der Platz hat sich absolut bewährt“, meint Willi Biß. „Außerdem ist es eine im Grunde einfache Spielidee: Man muss mit seinen großen Kugeln möglichst nah an die kleine Kugel“, sagt Hellmuth Allais vom Museumsverein Hohenwestedt. Diese kleine Kugel heißt in Boulekreisen „Sau“.

Deshalb ist es auch ganz in Ordnung, dass sich Max Ott und Rolf Kiupel aus Rendsburg, die zum ersten Mal in Hohenwestedt dabei waren, als „Saubändiger“ bezeichnen. Die beiden Rendsburger spielen schon seit 20 Jahren Boule. Als absoluter Boule-Neuling ging Jan Butenschön an den Start. Hohenwestedts Ortsmanager und Bürgermeister-Kandidat bildete ein Team mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Jürgen Wahlfeldt. „Man muss ja alle seine Talente mal ausloten“, meinte Butenschön. Im ersten Vorrundenspiel mussten sich die beiden mit 3:9 geschlagen geben. „Das Regelwerk sitzt schon, nun muss die praktische Ausführung noch dazu kommen“, vermeldete Butenschön, der auch Fußballsparten-Chef des MTSV Hohenwestedt ist, „wir sind Sportler durch und durch – klar, dass wir gewinnen wollen.“

Die neue Rekordzahl von Turnierteilnehmern in Hohenwestedt ist ein Beleg für den Boule-Boom in der Region. „Es entstehen neue Boule-Plätze und dadurch ja auch mehr Spielmöglichkeiten – das ist quasi ein Dominoeffekt“, bemerkte Hartmut Browatzki vom TSV Aukrug, der mit fünf TSV-Boulespartenkollegen angerückt war. „Wenn man einmal mit dem Boulen angefangen hat, bleibt man auch dabei“, sagte Hellmuth Allais vom Museumsverein Hohenwestedt, der die „gute Atmosphäre, Kameradschaft und nette Gemeinschaft“ bei den Boule-Freunden schätzt.

Auch der Freizeitpark in Sehestedt hat jetzt eine Boule-Bahn – auf der Nordseite des Nord-Ostsee-Kanals. Mehr als 30 Sehestedter waren zur Eröffnung gekommen. Eine Boule-Gruppe aus Gettorf, wo es schon seit neun Jahren eine solche Anlage gibt, erklärte das Spiel. „Wir haben von einem Spender, der ungenannt bleiben will, 5000 Euro für den Freizeitpark bekommen“, berichtete Bürgermeisterin Rita Koop. Die Gemeindevertretung habe sich dafür entschieden, einen Boule-Platz bauen zu lassen. Den Auftrag dafür bekam die Firma Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Rumpf aus Nortorf. Die Gettorfer Boule-Spieler lobten den Platz, weil er sogar zwei Wasserabläufe hat und so auch nach stärkeren Regenfällen schnell wieder zu bespielen ist.

Rüdiger Sell, Gemeindevertreter in Sehestedt, war nach seiner ersten Boule-Runde begeistert. „Das kann ein Treffpunkt für die Gemeinschaft werden“, meinte er. „Im Sommer abends zu einem Spiel zusammenkommen oder beim Frühschoppen eine Runde boulen, das wäre doch etwas.“ Boule sei zudem ein Sport für Jung und Alt, bei dem man sich nicht verletzen könne, fügte er hinzu.

Boule oder Pétanque

> Die Bezeichnung Boule (von französisch la boule „die Kugel“, „der Ball“) kurz für die Kugelsportart Boule Lyonnaise, das sogenannte „Sport-Boule“.

> „Boule“ (wie auch „Boccia“) wird umgangssprachlich oft als Sammelbezeichnung für alle Kugelsportarten verwendet. Zu den Kugelsportarten gehören neben dem bereits genannten Boule Lyonnaise noch das daraus abgeleitete Jeu Provençal, dessen Ableger Pétanque, das britische Bowls und das italienische Boccia (auch „Raffa“ genannt) sind.

> Mit „Boule“ verbinden Deutsche meist das von Franzosen auf öffentlichen Plätzen ausgetragene Freizeit-Kugelspiel. Der korrekte Name hierfür ist Pétanque. Mit rund 600 000 Lizenz-Spielern in 76 (nationalen) Pétanque-Verbänden ist es die am weitesten verbreitete Kugelsportart.

> In Schleswig-Holstein gibt es 210 öffentliche Boule-Plätze. Die Orte und die Spielregeln findet man unter www.boule-in-schleswig-holstein.de

von khl/be

erstellt am 01.Sep.2017 | 13:00 Uhr