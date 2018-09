Filmwoche in Rendsburg : Hier spielen Frauen die Hauptrolle

Weibliche Protagonisten vor oder hinter der Kamera stehen im Mittelpunkt . Start am Montag im Kino-Center.

von Frank Höfer

21. September 2018, 20:15 Uhr

Rendsburg | Es geht um Sterbehilfe, Geschichte, interkulturelle Themen und um Liebe: Die 52. Frauen-Film-Wochen vom 24. September bis 21. Oktober im Kino-Center halten wieder ein Programm mit fünf Filmen bereit, in denen Frauen vor oder hinter der Kamera die Hauptrolle spielen. Edith Berkau, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Rendsburg, und Nicole Claussen, Geschäftsführerin des Kinos, zeichnen verantwortlich für vier Wochen im Zeichen des weiblichen Protagonisten.

„Wir haben jedes Jahr ein anspruchsvolles Publikum, denn die Filme behandeln oft Themen, die quer liegen“, sagt Edith Berkau. Moderne Blockbuster stellten die Frau oftmals als „schmückendes Beiwerk“ dar. „Das spielt natürlich Geld in die Kassen, gerade durch das jüngere Publikum.“ Die Frauen-Film-Reihe richte sich dagegen an Frau und Mann, ebenso wie an jedes Alter, sagt Nicole Claussen. „Wir haben ein großes Stammpublikum, auch an Herren.“

Aus einer großen Auswahl an neuen Filmen haben Berkau und Claussen die „Perlen“ ausgewählt, die Denkanstöße liefern und zu Diskussionen – auch nach dem Kino-Erlebnis – anregen sollen. Film Nummer eins, „Die Frau, die voraus geht“, von Regisseurin Susanne White erzählt am Montag die Geschichte einer jungen Witwe, die 1889 in den Wilden Westen auszieht, um Indianerhäuptling Sitting Bull zu porträtieren. „Euphoria“ von Lisa Langseth berichtet von einer komplexen Schwesternbeziehung. Ähnlich problembelastet – das Verhältnis einer Jura-Studentin zu ihrem bisweilen politisch unkorrekten Professor in „Die brillante Mademoiselle Neila“. „Zwei im falschen Film“ von Laura Lackmann nimmt kitschige Film-Klischees aufs Korn.

Den Abschluss der Reihe bildet am Sonntag, 21. Oktober, um 11 Uhr mit „Was werden die Leute sagen“ ein norwegischer Film, der aus der Reihe fällt, versprechen Edith Berkau und Nicole Claussen. Darin lebt die 15-jährige Nisha zwei Leben: Einerseits ist sie moderner Teenie, zu Hause lebt sie nach den strengen Regeln ihrer pakistanischen Familie. Nach der Vorführung gibt es ein Podiumsgespräch mit einer Mitarbeiterin der Frauenberatungsstelle.

Die Filme laufen jeweils montags 19.30 Uhr und mittwochs 17 Uhr. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt sechs Euro. Zu jeder Vorstellung lassen sich Berkau und Claussen eine süße oder sprudelnde Überraschung für ihr Publikum einfallen.