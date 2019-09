Handball : HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen ziehen souverän in 2. Runde des DHB-Pokals ein

Mit 33:24 beim MTV Vater Jahn Peine lösten die Drittliga-Handballerinnen der HG OKT das Ticket für die 2. DHB-Pokalrunde.

01. September 2019, 14:31 Uhr

Peine | Die Vorpremiere zur neuen Saison in der 3. Liga ist den Handballerinnen der HG OKT geglückt. Das Team von Trainer Sebastian Schräbler bezwang in der 1. Runde des DHB-Pokals den niedersächsischen Oberligisten MTV Vater Jahn Peine mit 33:24 (18:13) und belohnte sich damit für einige Strapazen.

Um 10.15 Uhr war das Team am Sonnabend in Richtung Niedersachsen aufgebrochen. Peine liegt zwar nur 280 Kilometer von Owschlag entfernt, trotzdem kam die HG erst um kurz nach 16 Uhr dort an. Die Straßen waren einfach zu voll. „Wir hatten 55 Minuten zum Ankommen und Warmmachen, dann ging es los“, berichtete Schräbler. Und da es sehr warm war, liefen die Handballerinnen pünktlich um 17 Uhr in eine stickige Halle ein. „Für diese Randumstände haben es die Mädels dann richtig gut gemacht“, lobte Schräbler.

Sein Team setzte sich über 4:1 und 9:3 auf 14:4 ab und hatte nach der Anfangsviertelstunde das Ticket für die 2. Pokalrunde schon so gut wie gelöst. „Solche Spiele können normalerweise schnell kippen, wenn man zu früh zu hoch führt, aber wir haben in der zweiten Halbzeit gut die Kurve bekommen“, berichtete Schräbler. Er schonte Kapitän Sarah Jörgensen (Muskelfaserriss) zwar über 60 Minuten, doch er musste sich um die Spielmacherposition trotzdem keine Gedanken machen. Kim Haudrup nutzte die Möglichkeit und setzte ihre Nebenleute gekonnt in Szene.

Josefine Lüthje am Kreis avancierte zur besten Werferin mit sieben Toren.

Beim Halbzeitstand von 18:13 war der Vorsprung zwar schon auf die Hälfte geschmolzen, trotzdem blieb er bis zum Abpfiff stets komfortabel (20:16, 23:18, 26:19). „Wir haben teilweise ärgerliche Fehler gemacht und den Gegner herankommen lassen. Damit sind wir dann aber gut klargekommen und haben den Vorsprung stets verteidigt“, sagte Schräbler. Für die nächste Runde wünscht er sich einen Bundesligisten. „Das wäre super.“





HG OKT: Lobstaedt, Petersen-Kröger – Blaas, Ohm (4), Kaden (1), Krück, Greinke (4), Detlefsen (5), Lüthje (7), Haudrup (1), Sievert (3/2), Bremer, Schleemann (4), Petersen (2), Fimmen (2).