3. Handball-Liga der Frauen : HG OKT startet in das erste von elf „Endspielen“

Das Schräbler-Team muss zum Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt VfL Oldenburg II.

Avatar_shz von Oleg Strebos

24. Januar 2020, 18:45 Uhr

Owschlag | Als wäre die Lage für die Drittliga-Handballerinnen der HG OKT nicht schon bedrohlich genug, hat sich die Situation ohne ihr Zutun sogar noch einmal verschärft. Denn während das Team von Trainer Sebastian Schräbler noch in der Winterpause steckte, punktete der VfL Oldenburg II vor zwei Wochen doppelt, das rettende Ufer rückte damit noch ein Stückchen weiter weg und ist nun schon sechs Zähler entfernt. Umso größer ist die Gelegenheit, morgen ein paar Züge in die richtige Richtung zu schwimmen. Denn um 15 Uhr ist OKT bei ebenjener VfL-Reserve zu Gast. „Im neuen Jahr ist jedes Spiel ein Endspiel“, hatte der OKT-Trainer nach der 24:31-Heimpleite gegen Wattenbek in der letzten Partie vor der kurzen Winterpause gesagt und bekräftige diese Aussage nun: „Um unten rauszukommen, müssen wir punkten – egal gegen wen.“ Von daher komme der Partie in Oldenburg auch keine spezielle Bedeutung zu, nur weil der Kontrahent auch ein direkter Rivale im Tabellenkeller ist. Wichtig sei die Partie aber vor allem dahingehend, dass „wir nach der Spielpause gut reinkommen“, so Schräbler, der auf Grund guter Trainingseinheiten auch optimistisch auf die kommende Aufgabe blickt.

Die Oldenburger Reserve, gegen die OKT im Hinspiel beim 21:21 einen von bisher nur drei Punkten holte, könnte auch morgen mit Verstärkung aus der Bundesliga-Mannschaft gespickt sein – so wie zuletzt beim 28:25-Erfolg beim SC Alstertal-Langenhorn. Das allerdings stört Schräbler nicht. „Das ist legitim. Außerdem kümmern wir uns nur um die Dinge, die wir selbst beeinflussen können“, betont Schräbler, der weiterhin auf Jill Sievert (Daumenbruch) verzichten muss. Die zuletzt angeschlagene Kim Lara Haudrup (Gehirnerschütterung) ist dagegen wieder voll einsatzfähig.