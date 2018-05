Fest : Heute ist der große Tage der Altstädter Vogelschützengilde

Heute Abend werden die Gildebrüder ihren neuen König ermitteln.

von jhf

22. Mai 2018, 11:54 Uhr

Die Altstädter Vogelschützengilde feiert heute ihr jährliches Gildefest. Ab 9 Uhr brachen etwa 45 Gildebrüder in feiner Zunft am Alten Rathaus zu einem Marsch durch die Stadt auf. Unter Polizeigeleit gingen sie am Kino Schauburg und dem Neuen Rathaus vorbei über den Paradeplatz zum Gildefrühstück im Hotel Conventgarten. Etliche Bürger winkten ihnen unterwegs zu, teilweise schwenkten sie große weiße Tücher. Einige reichten Schnäpse und Säfte.

Das Jugendblasorchester der Christian-Timm-Regionalschule unter Leitung von Kai Radzanowski führte den Tross an und sorgte für Musik. Der Lehrer geht nach dem Schuljahr in den Ruhestand.

Am Hotel stellten sich die Gildebrüder auf. Der scheidende König Hans-Günther Peleikis, Marschall Stefan Gottschlich und Gildemajor Jens van der Walle schritten die Reihe ein letztes Mal ab. Am Hoteleingang begrüßten etliche Gäste wie Bürgermeister Pierre Gilgenast, Wehrführer Gerrit Hilburger, Sören Abendroth, Vorstand der Sparkasse Mittelholstein, Martin Westphal, Leiter der Museen im Kulturzentrum Rendsburg, Rainer Tschirne, Leiter des Polizeireviers Rendsburg, Jürgen Muhl, stellvertretender Chefredakteur des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags und Dirk Jennert, Redaktionsleiter der Landeszeitung, die Gildebrüder.

Heute Abend gegen 18.30 Uhr wird’s spannend. Dann schießen die Mitglieder im Schützengrund auf einen großen Holzvogel, um ihren neuen König zu ermitteln.

Ab 18.30 Uhr tritt auf dem Altstädter Markt die Norddeutsche Sinfonietta unter Leitung von Christian Gayed auf. Sie spielen Musik aus 500 Jahren – etwa so lange gibt es die Gilde bereits. „Wir wurden vor 1531 gegründet. Als wir geforscht haben, wie alt wir sind, landeten wir in Kopenhagen im Staatsarchiv, kamen aber nicht weiter. Da liegt der Schlüssel, wie alt wir sind“, berichtete der Erste Ältermann Thomas Krabbes. Zum Tagesabschluss spielt dasd Jugendblasorchester heute auf dem Altstädter Markt ab 20 Uhr den Zapfenstreich.