Stillstand statt Aufbruch : Hertie-Ruine in Rendsburg gammelt weiter vor sich hin

von Frank Höfer

erstellt am 07.Sep.2017 | 10:55 Uhr

Muss denn erst ein Sprengmeister Hand anlegen? Eigentlich sollte am Altstädter Markt alles besser werden. Das ehemalige Hertie-Kaufhaus im Zentrum von Rendsburg wird zu einem Seniorenheim mit angeschlossenem Supermarkt und weiteren Geschäftsflächen umgebaut. So hatten es drei Investoren aus Flensburg und Nordfriesland im Mai 2016 versprochen. Im Frühjahr wurde der Komplex zwischen Altstädter Markt und Marienkirche daraufhin entrümpelt. Dann wurde es wieder still. Zu still. Die Hertie-Ruine bleibt Stadtgespräch und Aufreger.

Ist das Projekt geplatzt? Er werde täglich darauf angesprochen, ob und wann der Umbau denn endlich losgehe, klagt ein gut vernetzter Geschäftsmann aus der Altstadt. Die Rendsburger Bauverwaltung teilt auf Anfrage lediglich mit, eine Baugenehmigung liege vor, sie wurde am 13. März 2017 erteilt. „Zu Verfahrensfragen müssten Sie sich allerdings an den Bauherrn wenden“, so Bauamtsleiter Frank Thomsen. Auch von Seiten der Investoren sind die Informationen dünn. Gründe, warum es nicht weitergeht, behält man für sich. „Alle aktuell erforderlichen Unterlagen liegen bereits vor, und der zeitnahe Baubeginn befindet sich in der Planungsphase“, sagt Seniorenheim-Betreiber Matthias Martensen. Die Eröffnung plane man spätestens für Anfang 2019.