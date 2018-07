Rendsburger Altstadt : „Hertie“ liegt in Trümmern

Wo die Leute einst einkauften, sieht es jetzt aus wie nach einem Bombeneinschlag.

von Frank Höfer

20. Juli 2018, 18:22 Uhr

Update von der größten Baustelle in der Rendsburger Altstadt: Der Abrissbagger hat am Freitag ganze Arbeit geleistet. Die Fläche vor dem einstigen Kaufhaus-Eingang gleicht einem Trümmerfeld. Stahlträger zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Stockwerk sind verbogen, Lüftungsrohre und Kabel ragen aus den Resten des Mauerwerks hervor. Nur der „Hertie“-Schriftzug über den Flügeltüren blieb verschont. Spätestens am Montag sollen die Arbeiten fortgesetzt werden. Ein Investorentrio aus dem nördlichen Schleswig-Holstein baut den Komplex am Altstädter Markt zu einem Seniorenheim mit Ladenzeile um.