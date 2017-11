Nur das Stahlskelett bleibt stehen : Hertie-Haus wird ab Januar auseinandergenommen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 07.Nov.2017 | 12:09 Uhr

Ende Januar sollen die Bagger anrücken. Das ehemalige Hertie-Haus in Rendsburg am Altstädter Markt wird auseinandergenommen, bis nur noch das Stahlskelett übrig bleibt. Im April beginnt nach aktuellem Plan der Wiederaufbau, kündigte Matthias Martensen gestern auf Anfrage an. Er ist einer der drei Investoren, die sich zur Altstädter Markt GmbH & Co. KG zusammenschlossen, um mehr als zwölf Millionen Euro in das seit 2008 leerstehende Kaufhaus zu investieren. Wie berichtet, wollen sie im Erdgeschoss Einzelhandel ansiedeln und in den drei oberen Etagen ein Seniorenheim einrichten.

Die Bauarbeiten sollten eigentlich im dritten Quartal 2017 beginnen. Jedoch fanden die Investoren keinen Betreiber für einen Supermarkt. „Wir hatten Gespräche mit 15 Anbietern.“ Es folgten lange Besichtigungen und Prüfungen. Angesichts des großen Angebots im Einzugsbereich lehnten aber alle Unternehmen ab.

Daher verkleinern die Investoren die Einzelhandelsflächen von 1600 auf etwa 400 Quadratmeter. An der Front zum Altstädter Markt sollen vier bis fünf kleine Ladengeschäfte eröffnen. Etwa 50 Quadratmeter sind für ein Cafeteria mit Bäckerei vorgesehen. Mit dem übrigen Platz vergrößern die Planer den Eingangsbereich des Seniorenheims und schaffen zusätzliche Nutzräume für die Einrichtung. Ihr stehen dann 5500 Quadratmeter zur Verfügung, geplant waren ungefähr 4300 Quadratmeter.

Ein Betreiber für das Pflegeheim sagte bereits vor einem halben Jahr zu. „Wir verhandeln mit einem Pflegeheimbetreiber, der bundesweit aktiv ist“, erläuterte Martensen. Das Unternehmen rechnet mit einer großen Nachfrage und will daher anstelle der geplanten 80 Betten 112 Plätze anbieten.

Trotz der Verzögerungen hält Martensen am angepeilten Fertigstellungstermin fest. „Eine Eröffnung im Frühjahr 2019 ist immer noch nicht unrealistisch. Es geht nach wie vor voran.“

Er bittet um Verständnis für den Anblick des heruntergekommenen Gebäudes. Die Rendsburger müssten nur noch zwei bis drei Monate Geduld aufbringen.