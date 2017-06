Hertie-Eigner locken „Neue Heimat“

vergrößern 1 von 1 Foto: Fotos: JH Frank / Montage: Nobis 1 von 1

Eine völlig neue Perspektive eröffnet sich für das kommunale Seniorenheim „Neue Heimat“ in Rendsburg: Die Eigentümer des Hertie-Hauses haben der Stadt angeboten, nach der Sanierung des Gebäudes am Altstädter Markt eine neue Altenpflegeeinrichtung in den oberen Etagen anzumieten. „Sie haben gefragt, ob es ein Interesse der Stadt gibt, das zu betreiben. Damit werden wir uns beschäftigen müssen“, sagte Bürgermeister Pierre Gilgenast gestern auf LZ-Anfrage. Ein Arbeitskreis prüfe das Angebot. Das bedeutet: Die „Neue Heimat“ könnte nach der Sanierung des maroden Komplexes im Februar 2019 von ihrem erneuerungsbedürftigen Standort an der Schleswiger Chaussee in eine nagelneue Residenz in zentraler Innenstadtlage umziehen.

Wie berichtet, muss die Stadt ein Defizit der „Neuen Heimat“ aus dem vergangenen Jahr in Höhe von 950 000 Euro ausgleichen. Der Finanzausschuss beauftragte daher die Verwaltung, eine Kooperation mit der „Brücke Rendsburg-Eckernförde“ vorzubereiten. Viele der 100 „Neue Heimat“-Mitarbeiter protestierten dagegen. Ein von ihnen selbst erstelltes Konzept sieht eine Modernisierung und schrittweise Vergrößerung der Einrichtung vor.

Nach Ansicht von Gilgenast steht ein möglicher Umzug des städtischen Heims an das Alte Rathaus einer Kooperation mit der „Brücke“ nicht entgegen. „Das eine schließt das andere nicht aus“, meinte er. Allerdings müssten viele Faktoren abgewogen werden. So verfügt die „Neue Heimat“ zurzeit über 100 Betten. Im Hertie-Haus dagegen ist nur Platz für 80 Einheiten. Zudem wäre die Stadt nicht Eigentümer der Einrichtung, sondern müsste regelmäßig Pacht zahlen. Vorteil: Sie müsste die Immobilie an der Schleswiger Chaussee nicht mit Millionenaufwand sanieren.

Das Hertie-Haus gehört der Altstädter Markt GmbH & Co. KG. Die Unternehmer Hermann Höft, John Schaffer und Matthias Martensen schlossen sich Ende 2015 zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zusammen und kauften die Immobilie am 2. Mai 2016. Im Dezember wandelten sie die GbR in die Altstädter Markt GmbH & Co. KG um, die ihnen zu je einem Drittel gehört. Martensen erläuterte, dass die Eigentümergesellschaft das Gebäude nicht selbst bewirtschaften möchte. Stattdessen wollen die Investoren die Ladenflächen im Erdgeschoss (etwa 1600 Quadratmeter) an Einzelhändler vermieten. Für das Seniorenheim darüber mit einer Fläche von 4500 Quadratmetern gibt es zwei Optionen: Entweder gründen die Investoren eine zweite Gesellschaft, die das Seniorenheim von der Eigentumsgesellschaft mietet. Oder sie vergeben die Räumlichkeiten extern. „Es gibt Interessenten: uns selbst. Andere sind auf uns zugekommen“, so Martensen. Es hätten Träger Interesse gezeigt, die mehrere Pflegeeinrichtungen betreiben. „Mit denen führt man Gespräche. Wir lassen uns Zeit.“

Martensen kennt sich im Pflegegeschäft aus. Er ist Geschäftsführer und Mitinhaber des „Dahrenhof“-Pflegeheims in Drage (Nordfriesland). Das Hertie-Gebäude bezeichnete er als lukrativen Standort. „Ich glaube, dass das Haus sehr gut vom Markt angenommen werden und wirtschaftlich solide dastehen wird.“ Rendsburg sei hinsichtlich der Pflegeplätze unterversorgt. Die „Neue Heimat“ würde 100 und die Caritas 113 Plätze anbieten. Dem stehe ein Bedarf an 300 bis 400 Betten für pflegebedürftige Rendsburger gegenüber. Der Markt werde auch mit den geplanten 80 Betten im Hertie-Haus und dem Neubau auf dem Ex-Christophorushaus-Areal an der Berliner Straße nicht gedeckt sein. „Damit ist die Wirtschaftlichkeit des Hauses gesichert“, betonte Martensen.