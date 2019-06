Rendsburg : Herderschule hat neue Partnerschule im Burgund

23 Austauschschüler aus der Stadt Beaune in Frankreich verbringen eine Woche in Rendsburg.

von shz.de

04. Juni 2019, 14:25 Uhr

Die Herderschule hat eine neue Partnerschaft zu einer Schule in Frankreich aufgebaut. Gestern reisten 23 Schüler und zwei Lehrkräfte aus der Stadt Beaune im Burgund an. Die Siebt- und Achtklässler gehören dem Collège Saint-Coeur an. Im März hatten 24 Herderschüler sie dort besucht.

„Wir sind glücklich, dass wir eine neue Partnerschaft nach Frankreich aufgebaut haben. Der direkte Austausch ist stets der beste Sprachunterricht und der beste Weg, Brücken zu bauen“, sagte Französischlehrerin Dagmar Puck bei der Begrüßung der jungen Franzosen. Sie hatte den Kontakt nach Beaune aufgebaut, um wieder einen Schüleraustausch mit Frankreich zu beginnen. Bis vor sechs Jahren gab es eine Partnerschaft mit Nantes, davor seit 1963 mit der Rendsburger Partnerstadt Vierzon. „Diese Partnerschaften sind im Laufe der Zeit eingeschlafen. Jetzt wollen wir sie mit Beaune erneuern“, erklärte ihre Kollegin Sabine Bartmann.

Lehrerin Veronique Lang aus Beaune forderte die deutschen und die französischen Schüler auf, so oft wie möglich deutsch miteinander zu reden. Für die jungen Franzosen und Französinnen, die in deutschen Familien leben, wird es ein buntes Programm geben. Abgesehen von einer Stadtrallye in Rendsburg und der Teilnahme am Unterricht stehen Ausflüge nach Haithabu, Kiel und Lübeck auf dem Plan. „Unsere Schüler hatten im Burgund die Chance, eine alte Kulturregion kennen zu lernen, nun wollen wir ihnen unser Land zwischen den Meeren zeigen“, sagte Bartmann. Dr. Jan Winkelmann, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Herderschule zuständig ist, wünschte den Schülern „spannende Erlebnisse auf den Ausflügen und auch mit dem deutschen Essen.“

Charly (13) aus Beaune freute sich vor allem auf das Wiedersehen mit seinen deutschen Freunden und deren Familien. Am 11. Juni geht es für die französischen Schüler wieder mit dem Flugzeug von Hamburg nach Genf in der Schweiz und dann mit dem Zug zurück nach Beaune.