Vier Aufführungen in Rendsburg : HeLa-Musical „Luna“ feiert Premiere

Das wird aufregend: Vorhang auf für das neue Bühnenstück des Helene-Lange-Gymnasiums.

von Horst Becker

15. Mai 2019, 15:59 Uhr

Ernst, rasant, komisch und mitunter absurd – beim neuen Musical des Rendsburger Helene-Lange-Gymnasiums wirken 120 Schülerinnen und Schüler als Schauspieler, Chorsänger, Orchestermusiker und Tänzer unter der Regie von Achim Prigge mit. Zum Inhalt: Die Menschheit hat sich selbst an den Abgrund ihrer Existenz manövriert. Das Projekt, das die Menschheit retten soll, ist die Evakuierung auf einen fernen Planeten, der noch intakt ist: „Luna“ – so der Titel des Musicals. Dagegen regt sich Widerstand. Premiere ist am Freitag, 17. Mai. Weitere Aufführungen: 18., 20. und 21. Mai, jeweils um 19 Uhr in der Nordmarkhalle Rendsburg. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Karten gibt es im „Musikmarkt“ in der Altstadtpassage und im Sekretariat der „HeLa“.