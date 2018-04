Heiß auf die Saison im Boot

RRV-Ruderer bringen bei Aktionstag Vereinsgelände auf Vordermann

Jessica Thode sägte Bretter zurecht, Gudrun Schmidt befreite eine Wasserrinne vom Schmutz, Janet Wiesinger schwang den Besen: Der landesweite Aktionstag „Schleswig-Holstein rudert – Tag des offenen Bootshauses“ stand gestern beim Rendsburger Ruderverein (RRV) im Zeichen der Arbeit. Denn der traditionelle Start in die Rudersaison ist beim RRV am 1. Mai. „In Absprache mit den Nachbarvereinen am Wickenhagenweg geht es dann gemeinsam auf die Eider Richtung Rader Insel“, machte der Vorsitzende Achim Czesnat deutlich.

Sport getrieben wurde trotzdem. Jonas Wiesinger (11) aus Osterrönfeld übte gestern unter der Anleitung der Trainerin Jessica Liebe auf dem Ruderergometer. Ob er dabei bleiben will, weiß er noch nicht. „Ob sich das Rudertraining mit der Schule vereinbaren lässt, weiß ich noch nicht." Erblich vorbelastet ist er. Denn seine Mutter Janet Wiesinger ist unter ihrem Mädchennamen Radünzel 2001 Weltmeisterin im Zweier-Leichtgewicht und 2002 Vizeweltmeisterin geworden. Jetzt ist sie nur noch als Breitensportlerin aktiv. „Wir können hier anbieten, mit Weltmeistern zu rudern", stellte Czesnat lächelnd fest. Auf den Ergometern wird hauptsächlich im Winter trainiert. „Aber im Grunde sind wir im ganzen Jahr auf dem Wasser. Manchmal ist es anfangs etwas kalt, aber nach 1,5 Kilometern ist man auf Touren und es ist wunderbar."