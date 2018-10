Heine-Schule öffnet ihre Mensa für alle

Anwohner und Auswärtige können Angebote nutzen

von shz.de

23. Oktober 2018, 17:46 Uhr

Die Heinrich-Heine-Schule öffnet ihre Mensa für die Öffentlichkeit. Montags bis freitags können von 9 bis 14 Uhr nicht nur die Schüler frühstücken oder zu Mittag essen. Auch Familienmitglieder, Freunde, Anwohner und Bürger aus Rendsburg dürfen Platz nehmen. Am morgigen Donnerstag wird das Angebot bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt.

„Wir sind eine offene Schule, jeder kann reinkommen“, betonte die Schulleiterin Silke Cleve. Von Seiten der Schule sei man relativ unbesorgt. Nur die WCs, die Aula und die Mensa könnten betreten werden. Alle anderen Räume seien verschlossen, erklärte Cleve. Die Heinrich-Heine-Schule sei Teil des Umfelds. Es solle daher keine Hemmschwelle bestehen, das Gebäude zu betreten und dessen Angebot zu nutzen. Zudem gingen alle Schüler und Lehrkräfte mit offenen Augen durch die Schule, so dass aus ihrer Sicht kein Sicherheitsrisiko bestehe. Ab 9 Uhr gibt es Frühstück in der Cafeteria. Belegte Brötchen, Brezel und auch Schnitzel stehen in der Auslage, dazu eine große Auswahl an kalten und warmen Getränken. Mittags haben die Gäste die Auswahl zwischen drei wechselnden Gerichten, die zum Preis von 3,90 Euro angeboten werden. „Und freitags gibt es zusätzlich Currywurst mit Pommes für 3,50 Euro“, machte die Mensa-Angestellte Nadja Faber auf ein besonders beliebtes Angebot aufmerksam. Die Cafeteria und Mensa wird von der „Start gGmbH“ betrieben, einem Unternehmen der Brücke Rendsburg-Eckernförde. Die Öffnung der Mensa für die Öffentlichkeit habe auch zum Ziel, mehr Menschen zum Essen in die Schule zu bringen, erklärte Silke Cleve. Die Stadt als Schulträger habe der Idee sofort zugestimmt.

Morgen von 9 bis 14 Uhr können Besucher die Mensa testen. Mittags kann zwischen Hackbraten mit Rahmsauce, Blumenkohl und Kartoffeln, einer vegetarischen Schupfnudelpfanne mit Thymianrahmsauce und einem Salat mit Ei und Käsestreifen gewählt werden. Zum Nachtisch gibt es Obst.