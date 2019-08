Hanerau-Hademarschen : Hauswirtschaft: Beruf mit Zukunft

Mit 37 Ober- und Unterklässlerinnen startet die Fachschule für Hauswirtschaft im ländlichen Raum ins neue Schuljahr.

von shz.de

14. August 2019, 18:48 Uhr

Mit insgesamt 37 Ober- und Unterklässlerinnen startet die Fachschule für Hauswirtschaft im ländlichen Raum ins neue Schuljahr. Wer den mittleren Schulabschluss in der Tasche hat und auf der Suche nach einer zukunftsträchtigen hauswirtschaftlichen Ausbildung ist, kann auch nach Schuljahrsbeginn noch einen Platz in der Unterklasse finden.

„Da liegen wir leider ganz gut im allgemeinen Trend“, meint Fachschullehrerin Dorthe Reimers mit Blick auf die – nach einem Zwischenhoch im Vorjahr – nun wieder rückläufigen Schülerinnenzahlen im Internat in Hanerau-Hademarschen. Auch für die Fachschule sei „der demographische Wandel ein großes Problem“. Ins neue Schuljahr der Fachschule für Hauswirtschaft starten eine Unterklasse mit 21 Schülerinnen und eine Oberklasse mit 16 „Blaumeisen“. Die Unterklassenschülerinnen werden in den kommenden elf Monaten eine Allround-Grundausbildung in Sachen Hauswirtschaft absolvieren, während die „Blaumeisen“ ihren Abschluss als staatlich geprüfte hauswirtschaftliche Betriebsleiterin sowie nebenher die Fachhochschulreife in Angriff nehmen.

Fünf Jahre nach der bislang letzten männlichen „Blaumeise“ handelt es sich auch diesmal wieder um einen 100-prozentig weiblichen Jahrgang. „Das Gerücht, dass wir nur Schülerinnen aufnehmen würden, war ja auch in der Vergangenheit schon falsch“, stellt Dorthe Reimers fest. Für das neue Schuljahr sind nun sogar erstmals die nötigen Voraussetzungen geschaffen worden, auch minderjährige Schüler im Internat unterzubringen. Anmeldungen von männlichen Bewerbern liegen aber nicht vor. Über ein paar mehr Schülerinnen würde sich das Kollegium auch sehr freuen. „Für Kurzentschlossene haben wir noch Kapazitäten frei“, betont Dorthe Reimers, „wer vielleicht sieht, dass der Ausbildungsplatz doch nicht der richtige ist oder anderweitig unzufrieden ist, kann gern noch zu uns kommen.“

Warum lohnt sich eine Ausbildung in der traditionsreichen Fachschule? „Wir sind das Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit und Hauswirtschaft“, sagt Dorthe Reimers, „das sind zwei Themenfelder, die immer wichtiger werden, und deshalb ist man mit einer Ausbildung bei uns für jegliche Herausforderungen des Berufslebens bestens gerüstet.“