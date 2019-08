Bauarbeiten in Holtsee : Harzhofer Weg gesperrt

Behinderungen bei der Fahrt Richtung Eckernförde.

Da am Montag die Sanierungsarbeiten des Harzhofer Wegs beginnen, wird der Weg vom Kindergarten bis zur L42 in Lehmsiek gesperrt. Anwohner aus Holtsee können den Weg Richtung Eckernförde nicht benutzen, sondern müssen über Haby und Lehmsiek oder Altenhof fahren. Anwohner zwischen Holtsee einschließlich des Ortsteils Harzhof können die Baustelle Richtung Holtsee passieren. Für die Fahrt Richtung Eckernförde ist der Umweg über Holtsee und Haby vorgesehen. Anwohner aus Lehmsiek müssen den Umweg über Haby nehmen. Für den Bus (3060) wird die Autokraft einen Sonderfahrplan erstellen. Hüttis Marktbus fährt die Haltestelle „Holtsee Harzhof“ nicht an, sondern wird nach „Holtsee Schule“ umdrehen und über Haby nach Eckernförde fahren. Radfahrer und Fußgänger können den Baustellenbereich passieren.