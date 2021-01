Aktiv in seinem „Wohnzimmer“ : Harald Schütt liebt sein Ehrenamt als Platzwart des FC Fockbek

Der 84-Jährige kümmert sich um die Fockbeker Fußballer und hält die Sportanlagen in Schuss.

Avatar_shz von jrb

06. Januar 2021, 13:43 Uhr

Fockbek | „Das ist mein Revier“, sagt Harald Schütt, während er auf das Gebäude vor sich zeigt. Es ist das Vereinsgebäude des FC Fockbek am Krattredder, direkt an der Kreisstraße 98. Der 84-Jährige ist dort Platzwart. Den Sportplatz selbst bezeichnet er liebevoll als „Wohnzimmer“. Aus guten Gründen: Hätte das Coronavirus den Spielbetrieb in Deutschlands Amateurklassen nicht lahmgelegt, wäre Schütt „täglich zwischen 12 und 13 Stunden vor Ort“. Er hätte viel zu tun: Das Kreiden und den Aufbau der Spielfelder bei Jugendmannschaften beispielsweise oder die Schiedsrichterbetreuung oder das Sauberhalten des Geländes.

Weil zeitweise viel Arbeit anstand, brachten seine Kinder Jörg und Beate das Essen manchmal auf den Sportplatz. „Aber nicht am Freitag, da hole ich mir immer Currywurst und Pommes mit Mayonnaise. Das ist mein Essen“, sagt er und fängt an zu lachen. Inzwischen wird er beim Mähen der Spielfelder vom Bauhof der Gemeinde Fockbek unterstützt.

Seit 2004 ist „Schütti“ – so sein Spitzname – Platzwart beim örtlichen Fußballverein. Sohn Jörg und Enkel Patrick waren schon vorher im Club. „Damals wollte ich bei meiner Familie sein und habe dann gesagt, dass ich den Rasen in Ordnung bringe“, sagte er. Dass er mittlerweile in einer eigenen Wohnung in einer Seniorenwohnanlage wohnt, hindert ihn nach wie vor nicht, den FCF zu unterstützen – der Sport ist schließlich sein Lebensbegleiter.

Der im November 1936 geborene Büdelsdorfer trat mit 15 Jahren beim ortsansässigen BTSV ein: Feldhandball und Leichtathletik standen auf dem Programm. „Handball war damals Sportart Nummer eins bei uns. Dort, wo nun die Fußballer schwitzen und stöhnen, haben wir gespielt“, erinnert sich der gelernte Schneidermeister. Gemeint ist das traditionsreiche Eiderstadion, in dem die FT Eider Oberliga-Fußball bot. Mittlerweile trägt die erste Herrenmannschaft um Trainer Frank Weschke seine Heimspiele in der Landesliga dort aus.

Als gerade Volljähriger stieg er mit dem Büdelsdorfer TSV in die Bundesliga auf und erreichte sogar einmal mit seiner Mannschaft Platz 4. „Wir hatten ein starkes Team und sind quer durch Deutschland gereist. Teilweise haben wir vor 5000 bis 6000 Zuschauern gespielt.“ Als Reiseziel nannte er Solingen, Gummersbach, Großwallstadt, Flensburg und Wellinghofen im Dortmunder Stadtbezirk Hörde.

Im Anschluss an seine Karriere trainierte er Handballvereine in Rendsburg und Nübbel. Der Fußball spielte bis dato keine Rolle. Auch nicht, als er sich gemeinsam mit seiner mittlerweile verstorbenen Frau Renate, mit der er 55 Jahre verheiratet war, drei Pferde anschaffte – Hannoveraner und Haflinger. Er begleitete sie und ihre Tochter auf Turnieren. „Ich war sogar Jugendwart beim Reitverein Moholz in Nübbel“, erinnert sich Schütt. Er schloss sich mit weiteren Mitgliedern zusammen und war für den Aufbau des Clubs zuständig. Sport hat sein Leben auf allen Ebenen dominiert. „Ich war immer in Bewegung.“

Abseits des Platzes gründete er mit Freunden eine Musikband: die „Originalen Ernstthaler“. Dort spielte er Becken und sang. Aufgetreten sind sie auf Hochzeiten. „Und plötzlich habe ich dann mein Instrument weggelegt und mit der Braut getanzt“, sagte er und fängt an zu lachen. Die Bronze legierten Becken hat er inzwischen ganz beiseite gelegt – nicht aber seine hilfsbereite, lockere und unbekümmerte Art, mit der er allen Spielern, Trainern und Zuschauern seit mehr als anderthalb Jahrzehnten als Platzwart gegenübertritt. Als er über die Bedeutung seines Ehrenamts spricht, schießen ihm die Tränen in die Augen. „Es ist mein Leben. Auch wenn es Arbeit ist, hat diese Tätigkeit das Feuer in mir entfacht. Ich möchte das Amt – solange es noch geht – ausüben.“

Steffen Sievers, Pressesprecher des FC Fockbek, würdigte ihn: „Er verköpert den familiären Verein wie kein Zweiter.“ Dabei erinnert sich Sievers an eine Situation im Oktober des Vorjahres, als bekannt wurde, dass der Fußball in Folge des Virus erneut zum Stillstand kommen wird. „Die Spieler der ersten und zweiten Herrenmannschaft standen beisammen, als er sie mit Durchhalteparolen motivierte“, so Sievers. „Das war so emotional, dass einige Spieler anfingen, zu weinen. Das war ein sehr ergreifender Moment.“ Um Schütt einen besonderen Dank auszusprechen, wurde der Gehweg auf dem Sportplatz in „Harald-Schütt-Weg“ umbenannt. Zudem überreichte der Verein seinem Platzwart einst einen Banner: „Ein Mann, ein Verein, eine Legende“, steht dort drauf. Mittlerweile hängt dieser am Haupteingang des Sportgeländes.

Zuletzt wurde Schütt im Rahmen des Rendsburger Geschenkebaum für seine ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet. Trotz der Ehrungen zeigt sich der 84-Jährige bescheiden – er will nicht gerne alleine im Mittelpunkt stehen. „Man freut sich zwar darüber, aber andere Vereine und Menschen machen auch vieles ehrenamtlich. Es geht eben immer nur gemeinsam.“

Das Gemeinsame würde er gerne wieder am Krattredder erleben: das Toben der jüngsten Nachwuchsfußballer, die Gespräche mit Eltern oder den Spielern aus den Herrenteams – unter den derzeitigen Umständen nicht möglich. Es sei eine „komische Stille“, bemerkt er. Und obwohl Pflichtspiele und Trainingseinheiten nicht stattfinden dürfen, ist er regelmäßig auf der Sportanlage – einfach, um nach dem Rechten zu sehen. „Ordnung auf dem Platz muss sein. Das sollte Grundvoraussetzung sein“, betont der 84-Jährige. „Manchmal gehe ich einfach auf den Platz oder schnappe mir einen Besen.“ Mit den besonderen Corona-Umständen komme er gut zurecht. „Auch wenn es natürlich schwerfällt. Wir hoffen alle, dass es bald wieder weitergehen kann.“ Eines ist nicht zu übersehen: Die Sehnsucht nach Fußball in seinem „Wohnzimmer“ ist groß.