Verkehr : Handy-Sünder erwischt

Kontrolle der Polizei an Hollerstraße und Fockbeker Chaussee / Auch Gurtmuffel müssen Strafe zahlen

von Horst Becker

15. März 2018, 09:56 Uhr

„Da wird schon nichts passieren“, denkt so mancher Autofahrer und legt auf der 200-Meter-Strecke zum Bäcker den Sicherheitsgurt nicht an. Und wenn im Straßenverkehr einmal das Handy klingelt, dann zögern viele Fahrer nicht, das Gespräch auch anzunehmen. Wie gefährlich ein solches Verhalten ist, macht die Polizei deutlich: „Ablenkung ist eine häufig unterschätzte Gefahr im Straßenverkehr. Insbesondere beim Schreiben und Lesen von Textnachrichten während der Fahrt erhöht sich das Unfallrisiko auf das 23-fache. Wer bei 50 Kilometern pro Stunde nur zwei Sekunden auf sein Smartphone schaut, ist fast 30 Meter im ,Blindflug‘ unterwegs“, warnt die Polizeidirektion Neumünster.

Bei einer länderübergreifenden Verkehrskontrolle legte die Polizei gestern den Schwerpunkt auf die Handynutzung am Steuer und das Nichtanlegen von Sicherheitsgurten. Von 7 bis 9 Uhr kontrollierten Beamte den Berufsverkehr auf der Fockbeker Chaussee in Rendsburg in Höhe der Einmündung der Büsumer Straße. Ab 10 Uhr wurde die Kontrollstelle an der Hollerstraße in Büdelsdorf aufgebaut. Eine Polizeibeamtin in einem Zivilfahrzeug gab über Funk Hinweise auf mögliche Verkehrsvergehen von Autofahrern. Ihr Kollege winkte die betreffenden Fahrzeuge an der Einmündung der Sportallee auf den Parkplatz des Discounters „Lidl“, wo sie von Polizeibeamten überprüft wurden.

Und die Polizei wurde fündig. „Insgesamt wurden durch mobile und stationäre Kontrollen 30 Verstöße gegen die Pflicht zum Anlegen des Sicherheitsgurts und elf Verstöße gegen das Verbot zur Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt festgestellt und geahndet. Weiterhin waren drei Fahrzeuge durch technische Mängel zu beanstanden“, so lautete das Fazit von Kai Breva vom Polizeirevier Rendsburg.

Insgesamt wurden etwa 80 Fahrzeuge im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und bezüglich Verkehrstüchtigkeit des Fahrers und Verkehrssicherheit des Fahrzeuges kontrolliert. Breva stellte fest, dass die Kontrollen insgesamt von einem durchgehend freundlichen Klima begleitet waren. Es seien zahlreiche konstruktive Bürgergespräche zum Thema Verkehrssicherheit geführt worden. „Oftmals konnte durch diese Aufklärung bei den Verkehrsteilnehmern das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Sicherheitsgurtes und die Gefahr der Nutzung eines Mobiltelefons geschärft und sensibilisiert werden“, stellte Breva zufrieden fest.

Seit Oktober vergangenen Jahres ist die Nutzung von sämtlichen Geräten der Kommunikations-, Informations- und Unterhaltungselektronik beim Führen eines Kraftfahrzeugs verboten. Verstöße werden mit Bußgeldern geahndet. Wer als Kraftfahrer ein Handy am Steuer benutzt, zahlt 100 Euro und bekommt einen Punkt in Flensburg. Bei Verkehrsgefährdung sind 150 Euro fällig, dazu zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. Wer als Radfahrer sein Handy benutzt, wird mit 55 Euro zur Kasse gebeten.