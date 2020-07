Gemeiner Diebstahl : Handtasche aus Rollator-Korb gestohlen: Zwei Frauen überlisten 91-Jährige in Büdelsdorf

Jetzt sucht die Rendsburger Polizei nach zwei etwa 20 und 40 Jahre alten Frauen.

23. Juli 2020, 15:43 Uhr

Rendsburg | Ein ausgesprochen gemeiner Handtaschendiebstahl hat sich am Mittwoch, 22. Juli, in Büdelsdorf ereignet. Leidtragende war eine hochbetagte und zudem gehbehinderte Seniorin. Tatort war die Kampstraße, Höhe Hausnummer 22, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die verdächtigen Frauen waren etwa 20 und 40 Jahre alt

Die 91-Jährige war gegen 14 Uhr zu Fuß mit ihrem Rollator in der Kampstraße unterwegs, als sie zwei Frauen bemerkte. Eine sprach sie nach Darstellung eines Polizeisprechers "in akzentuiertem Deutsch" an und fragte, wo denn der nächste Zahnarzt zu finden sei. Bei der Tatverdächtigen handelte es sich um ein etwa 20-jähriges Mädchen mit südeuropäischem Aussehen, so die Polizei. Sie war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt.

Mit der Frage nach einem Zahnarzt wurde das Opfer abgelenkt

Ein wenig abgesetzt wartete eine weitere Frau auf das beschriebene Mädchen. Diese Frau war etwa 40 Jahre alt, sah ebenfalls südeuropäisch aus und trug einen dunkelgrauen Mantel. Nachdem die Seniorin dem jungen Mädchen den Weg beschrieben hatte, entfernten sich beide beschriebenen Frauen zügig in Richtung Hollerstraße.

Eine Sofortfahndung verlief negativ

Die 91-Jährige hatte zuvor ihre Handtasche im Korb an ihrem Rollator abgelegt. Nach dem Gespräch mit dem Mädchen bemerkte sie, dass die Tasche weg war. Die beiden Frauen waren zu dem Zeitpunkt schon aus ihrem Blickfeld verschwinden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihnen verlief negativ.

Hinweise an jede Polizeidienststelle

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die entweder den Diebstahl oder das Gespräch der Geschädigten mit der Frau beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Rendsburg unter Tel. 04331/208-450 oder an jede andere Polizeidienststelle.

