Kunde wollte nicht zahlen : Handgemenge in der Autowerkstatt

von alj

erstellt am 28.Sep.2017 | 11:07 Uhr

Ein Streit zwischen einem vermeintlichen Zechpreller und dem Betreiber einer Autowerkstatt hat am Dienstag vergangener Woche einen Polizeieinsatz im Gewerbegebiet an der Itzehoer Chaussee ausgelöst. Im Kern ging es dabei um die Frage: Darf ein Dienstleister den Besitz eines Kunden einbehalten, wenn dieser sich weigert, eine Reparatur zu bezahlen?

Der Vorfall spielt auf dem Hof des Reifen- und Kfz-Meisterbetriebs Uwe Möller. Der Inhaber schildert ihn wie folgt: Ein „älterer Herr“ kommt mit aufleuchtenden Kontrolllampen in seine Werkstatt. Die Mitarbeiter nehmen eine Fehlerauslesung und -löschung vor. Die Sache scheint schnell erledigt – doch dann hat es der Kunde plötzlich eilig. Er will davonfahren, ohne zu bezahlen. Möller stellt ihn zur Rede. Er erinnert ihn daran, dass die in Anspruch genommene Leistung ihren Preis hat. „25 Euro habe ich gefordert. Das ist bereits ein Sonderpreis.“ Doch der ältere Mann ist nicht bereit, mehr als zehn Euro zu zahlen.

„Ich habe dann von meinem Unternehmerpfandrecht Gebrauch gemacht“, erzählt Möller. Er platziert hinter dem Fahrzeug, das immer noch auf dem Betriebsgelände steht, einen „Ständer“ und stellt sich selbst vor das Auto, um den Mann am Wegfahren zu hindern. „Dann habe ich einen Kollegen gebeten, die Polizei zu rufen.“ Nach 20 Minuten treffen zwei junge Beamte ein. Mit Verweis auf die geringe Summe fordern sie den Firmenchef nach kurzem Gespräch dazu auf, das Fahrzeug freizugeben. Als dieser sich auf sein Pfandrecht beruft und weiter den Weg versperrt, wird er von den Polizisten weggezerrt. Die Beamten nehmen die Personalien aller Beteiligten auf. Der Kunde fährt davon.

Doch darauf lässt es Möller nicht beruhen. Er schickt dem Kunden eine Rechnung. Außerdem beschwert er sich beim Bezirksrevier über die Polizisten. Ohne Erfolg. Möller ist empört. Ihm geht es „nicht um die 25 Euro“, sondern ums Prinzip. Erbrachte Leistungen sind zu bezahlen. Besonders stört er sich am Verhalten der Polizisten. Diese hatten seiner Meinung nach kein Recht, den Wagen auszuhändigen. Die Beamten „haben sich rechtlich des Diebstahls schuldig gemacht“, so Möller. Sein Anwalt, der namentlich nicht genannt werden will, führt die juristische Begründung an: „Im Werkvertragrecht gibt es das Unternehmerpfandrecht.“ Dieses habe Folge, dass eine Werkstatt, die verlangt, dass Leistungen vor Ort bezahlt werden müssen, dazu berechtigt ist, „das Auto einzubehalten“, wenn der Kunde die Zahlung verweigere. Das Verhalten der Beamten sieht er kritisch: „Die Polizei ist nicht dazu da, zivilrechtliche Fragen zu klären.“ Im vorliegenden Fall müsse man sich die Frage stellen, ob die Polizisten „ihre Kompetenzen überschritten“ haben. Um eine Herausgabe des Wagens zu erwirken, müsse ein Kunde eine richterliche Verfügung erwirken, erklärt der Verteidiger.

Doch es gibt auch eine andere Sichtweise. Nach Einschätzung von Vivien Rehder, Sprecherin der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, habe ein Werkstattbetreiber „generell“ nicht das Recht, das Fahrzeug eines zahlungsunwilligen Kunden zu blockieren. Sie weist auf die anderen Möglichkeiten hin, die einem Betrieb zur Verfügung stehen, um das Geld einzutreiben, etwa das Einschalten eines Inkassobüros. So scheint es auch der Kunde von Möllers Werkstatt zu sehen. Nach Angaben der Polizei hat er eine Anzeige wegen des Verdachts auf Nötigung gegen Möller gestellt. Ein Sprecher erklärte auf Nachfrage, die Beamten vor Ort „haben getan, was zu tun war“.