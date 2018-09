Handball : Handball-Landesliga: Westerrönfelds Reserve feiert ersten Saisonsieg

Mit einem 23:22-Heimsieg gegen die Störtal Hummeln haben die Landesliga-Handballer der HSG Schülp/Westerrönfeld/RD II ihre drei Spiele umfassende Niederlagenserie gestoppt.

von mey/hob

24. September 2018, 16:08 Uhr

Fünf Spiele, vier Siege: Die Rendsburger Teams in den Handball-Landesligen hatten allen Grund zum Jubeln. Insbesondere die Oberligareserve der HSG Schülp/Westerrönfeld/RD feierte mit dem 23:22 gegen die Störtal Hummeln nach drei Niederlagen am Stück einen Befreiungsschlag. Die Männer des Büdelsdorfer TSV mussten sich indes in der Süd-Staffel dem Tabellenführer Lübecker TS mit 23:26 geschlagen geben.

Landesliga Nord

Männer

TSV Alt Duvenstedt – Weddingstedt/H./D. II 36:26 (20:13)

Alt Duvenstedts Trainer Thomas Carstensen sah „eine gute Leistung“ seiner Mannschaft, wollte den Sieg aber nicht überbewerten. „Dafür war der Gegner dann doch zu schwach.“ Lediglich in der Anfangsphase (7:5, 9.) begegnete die HSG den Hausherren auf Augenhöhe, danach konnte die Weddingstedter Reserve dem Tempo des TSV nicht mehr folgen. „Wir haben viel Druck aus der zweiten Welle gemacht und sind zu leichten Toren gekommen“, resümierte Carstensen zufrieden. Zudem erwiesen sich vor der Pause Johannes Wommelsdorf und Matti Voß im linken und rechten Rückraum als sichere Vollstrecker. Als die Gäste nach dem Seitenwechsel auf den Halbpositionen etwas offensiver deckten, drückte der 13-fache Torschütze Bennit Rath dem Spiel den Stempel auf und führte sein Team über 24:16 (37.) und 32:21 (52.) zum ungefährdeten 36:26-Erfolg.

Tore für den TSV Alt Duvenstedt: Rath (13/6), Wommelsdorf (6), Voß (4), Nickels (3), Kühl (3), Höpfner (3), Maukel (2), Kossek (2).

HSG Eider Harde II – SG Oeversee/Jarp.-W. 29:25 (11:12)

Der dritte Saisonsieg der HSG war nach Aussage von Trainer Thore Kuhrt „eine schwierige Geburt. Wir haben über weite Strecken der Partie relativ emotionslos gespielt.“ Erst als Timo Petersen und Steffen Oeltjen Mitte der zweiten Halbzeit eine Zeitstrafe absaßen, erwachten die Gastgeber aus ihrer Lethargie. „In der Phase haben wir kein Tor kassiert. Das war der Dosenöffner für uns“, meinte Kuhrt. Die Weichen auf Sieg stellte Eider Harde aber erst in den Schlussminuten. Nach dem 26:25 (57.) sorgten mit Micah Kock und Kjell Jöns die beiden besten Spieler der HSG in Überzahl für die entscheidenden Treffer zum 28:25 (60.).

Tore für die HSG Eider Harde II: Jöns (9/2), Kock (6/1), Oeltjen (5), Feige (3), Henrich (2), Petersen (2), Hohnsbehn (1), Oettershagen (1).

Landesliga Süd

Männer

Büdelsdorfer TSV – Lübecker TS 23:26 (14:15)

Im vierten Saisonspiel hat es auch den BTSV erwischt. „Mit ein wenig Glück hätten wir das Spiel auch gewinnen, zumindest ein Remis holen können“, sagte Büdelsdorfs Coach Armin Kortz. Nach dem einzigen Gleichstand (1:1, 5.) hechelte das Heimteam aber immer einem Rückstand hinterher. Mal führte der Tabellenführer aus Lübeck mit sechs Toren (11:6, 22./21:15, 43.), dann kam der BTSV wieder heran (22:23, 57.). Doch die finale Aufholjagd blieb erfolglos. „Nach dem Anschlusstor haben wir einen Freien verworfen, das wäre kurz vor Schluss der Ausgleich gewesen“, so Kortz, der der LTS aber eine starke Leistung attestierte: „Die waren auf allen Positionen gut besetzt.“ Gleich neun Lübecker konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Das Freitagsspiel bei der HSG Holsteinische Schweiz steht auf der Kippe. Kortz: „Wir würden das Spiel gerne verlegen, müssen aber noch einen Ausweichtermin finden.“

Tore für den Büdelsdorfer TSV: Möller (10/5), Skrzypczak (4), Ewert (3/1), Wilhelm (2), Schmitt (1), Mees (1), Ramm (1), Kiehn (1).

Schülp/W’feld/RD II – HSG Störtal Hummeln 23:22 (12:12)

Der Start misslang – 3:8 (9.). Dafür fruchtete eine Auszeit vier Minuten später, und die Westerrönfelder agierten jetzt nach Aussage ihres Trainers Gunnar Schlott „kämpferisch mit Siegeswillen und hohem Einsatz“. Beim 11:11 war die Partie wieder offen, Mats Wiese gelang die erste Führung der Gastgeber (13:12, 31.). Maximilian Olf legte zwei Tore nach zum Drei-Tore-Vorsprung, der aber schnell aufgezehrt war. Aus einem 18:19 (49.) machten Sven Ole Lindhorst, Lars Albrecht, Olf und Jan Ole Hansen innerhalb von sechs Minuten ein 22:19. Der Anschluss der Hummeln ließ die Hausherren kalt, so dass der erste Saisonsieg und somit das „ersehnte Erfolgserlebnis“ (Schlott) gefeiert werden konnte: „Unsere Deckung stand wesentlich stabiler als in den letzten Spielen. Hoffentlich ist jetzt der Knoten geplatzt.“

Tore für die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg II: Hansen (6), Olf (4), Albrecht (4/3), Claußen (3), J. Hartwig (3/1), Voigt (1), Wiese (1), Lindhorst (1).

Landesliga Nord

Frauen

Schülp/W’feld/RD – TSV Mildstedt 31:22 (14:9)

Wenn Trainer Sönke Marxen 50 Minuten lang auf der Bank sitzt, dann hat seine Mannschaft viel richtig gemacht. „Der Rückraum hatte einen Plan, die Außen haben getroffen, Torfrau Annika Harder war sehr gut aufgelegt, der Ball lief flüssig – ich bin rundum zufrieden“, hatte Marxen „nichts zu meckern“. Der dritte Sieg in Folge nahm schnell Konturen an. Von 10:9 (25.) gingen die Gastgeberinnen über 16:9 (33.) auf 26:16 (47.) weg. Beim 29:18 (56.) hatten die Westerrönfelderinnen ihre höchste Führung inne.

Tore für die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg: Sienknecht (8), Lindhorst (5), Olf (4/1), Jöhnk (3), Heidemann (3), Krysik (3), Laßen (1/1), Theis (1), Stamp (1/1), König (1), Storm (1).