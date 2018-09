Hamburg-Fahrt, Erntedank und Bingo

von Helma Piper

05. September 2018, 15:14 Uhr

Der Landfrauenverein Rendsburg-Ost bietet im September und Oktober ein volles Programm. So geht es am Dienstag, 11. September, zu einer Tagesfahrt nach Hamburg, wo der Ohlsdorfer Friedhof und die Hafencity besucht werden. Treffpunkt ist um 8 Uhr in der Süderstraße in Bokelholm und um 8.15 Uhr „Am Exerzierplatz“ in Rendsburg-Süd. Der Besuch einer Erntedankfeier steht am Dienstag, 9. Oktober bevor. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr im Schollers Restaurant und Hotel in Westerrönfeld. Weiter geht es mit einer Fahrt unter dem Titel „Entdeckungen in Thüringen“ von Donnerstag, 11. Oktober bis Sonntag, 14. Oktober. Wer sein Glück herausfordern möchte, sollte am Montag, 22. Oktober, um 15 Uhr zum Bingo kommen. Die fast schon traditionelle Veranstaltung findet im Hopfenstübchen in der Emkendorfer Staße 65A in Kleinvollstedt statt.

Es wird darum gebeten, die Anmeldungen bis jeweils drei Tage vor Veranstaltungsbeginn vorzunehmen. Interessentinnen wenden sich an Maike Kruse unter der Telefonnummer 04334 / 10 22.