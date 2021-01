Polizei sucht Zeugen : Haltestellenschild in Hamdorf beschädigt – Schaufeln am Tatort gefunden

Wer die Sachbeschädigung gesehen hat oder Angaben zum Schaufel-Besitzer machen kann, soll sich bei der Polizei melden.

von Matthias Hermann

04. Januar 2021, 15:35 Uhr

Hamdorf | In der Nacht von Sonntag, 3. Januar, auf Montag, 4. Januar, wurde an der Bushaltestelle „Hauptstraße, Ecke Große Lohe“ in Hamdorf ein Haltestellenschild umgeknickt und mitsamt des Bodenankers aus dem Untergrund herausgezogen. Am Tatort wurden zwei Schaufeln sichergestellt, welche bisher nicht zugeordnet werden konnten.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen der Sachbeschädigung und auch nach dem Eigentümer der Schaufeln. Hinweise werden unter Tel. 04331 / 3322660 entgegengenommen.