Autoknacker : Halbnackte Verfolgungsjagd zu nächtlicher Stunde

von Frank Höfer

erstellt am 08.Nov.2017 | 17:34 Uhr

Der Fall hatte filmreif begonnen: Um 0.54 Uhr in der Nacht zu heute kam einer Funkstreifenbesatzung in der Fockbeker Chaussee ein dunkel gekleideter und in Richtung Hollesenstraße sprintender Mann entgegen. Verfolgt wurde er von einem nur mit Unterwäsche bekleideten Mann. Die Beamten wendeten und nahmen ihrerseits die Verfolgung auf. Es stellte sich heraus, dass der 18-jährige Verfolger einem Tatverdächtigen hinterherlief. Kurz zuvor hatte dieser mit einem Komplizen versucht, in der Husumer Straße ein Auto aufzubrechen. Durch die Auslösung der Alarmanlage war der 18-Jährige auf die Tat aufmerksam geworden. Mehrere Streifenwagen nahmen die Sofortfahndung auf, doch der Verdächtige schien wie vom Erdboden verschluckt. Bis die Wärmebildkamera ins Spiel kam. Ein Geräusch in einem Gebüsch an einem Schleichweg nahe der Fockbeker Chaussee brachte den ersten Hinweis auf den Täter. Gewissheit brachte der Blick durch den Restlichtverstärker: Gegen 1.50 Uhr machten Beamte den Tatverdächtigen am Boden liegend aus und nahmen ihn vorläufig fest. Es handelte sich um einen 34-jährigen Rendsburger. Er bestreitet den Tatvorwurf, wird sich jedoch wegen versuchten Pkw-Aufbruchs vor Gericht verantworten müssen.