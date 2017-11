Autodiebstahl in Rendsburg : Halbnackte Verfolgungsjagd zu nächtlicher Stunde

von Sven Raschke

erstellt am 08.Nov.2017 | 14:49 Uhr

Rendsburg | Es war am frühen Mittwochmorgen, kurz von ein Uhr, als einer Polizeifunkstreife in Rendsburg in der Fockbeker Chaussee ein dunkel gekleideter Mann entgegensprintete. Richtung Hollesenstraße laufend, wurde dieser von einem nur spärlich (Unterwäsche) bekleideten Mann verfolgt. Die Beamten nahmen nun ihrerseits die Verfolgung auf.

Es stellte sich schnell heraus, dass der 18-Jährige Verfolger in Unterhose einem Tatverdächtigen hinterherlief. Kurz zuvor hatte dieser zusammen mit einem weiteren Mann versucht, in der Husumer Straße einen Pkw aufzubrechen. Durch die Auslösung der Alarmanlage war der 18- jährige auf die Männer aufmerksam geworden und nahm, als diese flohen, die Verfolgung auf.

Die Beamten übernahmen mit mehreren Streifenwagen die Fahndung, da der Verdächtige zunächst wie vom Erdboden verschluckt war. Ein verdächtiges Geräusch im Gestrüpp eines Schleichwegs nahe der Fockbeker Chaussee verriet den Flüchtigen. Eine von den Beamten eingesetzte Wärmebildkamera erledigte den Rest. Gegen 1.50 Uhr konnten die Polizisten den am Boden liegenenden Verdächtigen ausmachen und festnehmen. Es handelt sich um einen 34-jährigen Rendsburger, der den Tatvorwurf allerdings bestritt. Er wurde nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und wird sich wegen versuchten Pkw-Aufbruchs verantworten müssen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?