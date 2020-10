Randalierer in Ehndorf : Hakenkreuze auf die Straße gesprüht: Polizei sucht Zeugen

Die Täter zerstörten auch eine Holzbank und warfen Teile davon sowie ein Verkehrsschild in die Stör.

19. Oktober 2020, 15:12 Uhr

Ehndorf | Unbekannte Täter haben auf der Straße Ehndorfer Moor in Ehndorf zwei etwa 65 mal 65 Zentimeter große Hakenkreuze in weißer Farbe gesprüht. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Mittwoch, 14. Oktober, 16 Uhr und Donnerstag, 15. Oktober, 7 Uhr.

Möglicherweise stehen in diesem Zusammenhang auch zwei weitere Sachbeschädigungen, die in unmittelbarer Nähe begangen wurden. Vermutlich zum selben Tatzeitpunkt wurde eine Holzbank zerstört und Teile wurden davon in die Stör geworfen, ebenfalls hatten die Täter ein Verkehrsschild in die Stör geworfen.

Polizei

Die Polizei in Aukrug sucht jetzt nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise in allen Fällen bitte an die Polizeistation in Aukrug unter der Rufnummer 04873/2104950 oder an jede andere Polizeidienststelle.

