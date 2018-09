Ärger Im REndsburg Port : Hafen-Chef: Lärmschiff nicht lauter als erlaubt

Der Frachter „Industrial Fighter“ sollte am Dienstagabend ablegen – laut Plan.

Der Lärmfrachter „Industrial Fighter“ lag am Dienstag bei Redaktionsschluss noch im Hafen. Wie der Schiffsmakler mitteilte, war das Auslaufen aber für den Abend geplant. Wie berichtet, legte das Schiff am Freitag an. Anwohner fühlten sich gestört, weil die Motoren zum Teil nachts liefen.

Peter Klarmann, Geschäftsführer der Rendsburg Port Authority, erläuterte im Osterrönfelder Hauptausschuss die Ursache: „Die müssen die Motoren laufen lassen, sonst wird der Diesel kalt und sie kriegen am nächsten Tag die Motoren nicht an.“ Der Frachter sei aber nicht lauter als erlaubt.

Ein Nautiker und ein Techniker der Berufsgenosschaft Verkehr prüften das Schiff am Montag bei einer geplanten Besichtigung mehrere Stunden. Wie Sprecher Christian Bubenzer erläuterte, achteten sie auch auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der Besatzung. „Eine Lärmbelästigung war kein Thema.“ Festgestellt wurden diese Mängel: Es gab ein Brennstoffleck. Eine Leiter fehlte. Eine Dokumentation war fehlerhaft. Die Prüfer gaben das Schiff zur Weiterfahrt frei. Es gehört der deutschen Reederei Jüngerhans und fährt unter der Flagge „Antigua und Barbuda“. Der Prüfbericht ist unter Angabe des Schiffnamens einsehbar unter www.parismou.org/inspection-search/inspection-search.