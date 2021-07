Guten Morgen, Rendsburg! : Hält ein örtliches Fitnessstudio die Rendburger für zu dick und unfit?

Mit sogenannten Recallkarten sollen die Bürger pauschal zu mehr Bewegung aktiviert werden. Zumindest scheint es so.

Rendsburg | Ab und an muss man an etwas erinnert werden. Und so ist es doch ganz gut, dass in den Nachrichten darüber berichtet wird, dass es Zeit für die Steuererklärung ist. Der Zahnarzt hingegen hilft mit Postkarten. Im Fachjargon heißen die ins Haus flatternden Pappstücke Recallkarten und zeigen etwa Tiere mit weit aufgerissenem Maul und dem aufgedruckten Hinw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.