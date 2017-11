Maisernte bei Nässe : Häcksler mit Raupenantrieb: Ernten wie mit einem Panzer

vergrößern 1 von 1 Foto: Kai Eckhardt 1 von 1

von Kai Eckhardt

erstellt am 06.Nov.2017

Oldenhütten | Die Situation spitzt sich zu: Durch die starken Regenfälle der vergangenen Wochen sind einige Ackerböden so tief geworden, dass mittlerweile schweres Gerät aufgefahren werden muss, um die letzten Maisfelder abernten zu können. Auch das Oldenhüttener Lohnunternehmen Hans Thun hat jetzt zwei Maishäcksler mit Raupenantrieben ausgerüstet, um die letzten rund 200 Hektar zu bewältigen.

Hochkonzentriert sitzt Hartwig Hebbeln im Fahrstand des Maishäckslers und rangiert das gut 7,5 Meter breite Gebiss der Maschine in Position. Zehn Reihen kann er damit in einem Durchgang abernten. Noch ein kontrollierender Blick, ob das Aufnahmegespann neben ihm auf seiner Höhe ist – und los geht es. Behutsam gibt er Gas und lässt die über 600 PS des Jaguar 960 der Marke Claas von der Leine. „Ohne Kettenlaufwerke würde hier gar nichts mehr gehen“, kommentiert Hebbeln die Bodenverhältnisse. Nur mit den Reifen käme man nicht einmal mehr fünf Meter weit und würde festsitzen.

Doch auch die Ketten graben sich schon teilweise tief in den aufgeweichte Ackerfläche ein. „Wir sind bereits im Grenzbereich – noch fünf Millimeter Niederschlag, und hier geht auch mit Raupenantrieb nichts mehr“, sagt der Häcksler-Fahrer.

Raupenantrieb kostet 50.000 Euro

„Auch wenn es manchmal eng wurde, kamen wir bisher immer so durch“, erklärt die Tochter des Lohnunternehmers Saskia Thun, die mit ihrem Vater zusammen für die Maschinen- und Fahrereinteilung im Unternehmen zuständig ist. Doch in diesem Jahr führte kein Weg daran vorbei, sich Kettenlaufwerke für zwei Ernte-Fahrzeuge anzuschaffen. Rund 50.000 Euro kostet ein neuer Satz der gut dreieinhalb Tonnen schweren Raupenantriebe. „Die können wir nun wahlweise bei unseren Erntemaschinen gegen die Vorderreifen austauschen“, sagt die 25-Jährige. Da die Vorderreifen über eine Einzelradbremse verfügen, sei es auch möglich die Maschine damit zu steuern – wie bei einem Panzer. Bei dem werde ebenfalls durch das Abbremsen einer Kette gelenkt. „Wir können die Kettenlaufwerke ebenfalls an die Mähdrescher montieren. Dadurch sind wir nun auch in der Lage, im Sommer bei der Getreideernte auf nassen Böden flexibler zu sein.“

Dass noch viel Mais steht, lag auch an den fehlenden Sonnentagen. „Viele Landwirte haben die Pflanzen länger stehen lassen, damit er noch reifen kann“, erklärt Thun. Dementsprechend habe sich die Erntezeit verlängert. Zwar könne man mit den neuen Kettenlaufwerken nun weiterarbeiten, doch käme man wesentlich langsamer voran. So schaffe man statt der üblichen drei nur noch anderthalb Hektar pro Stunde. Auch die Abfuhr gestalte sich schwieriger. „Damit die Häckselwagen nicht zu schwer werden, können wir sie nur noch zur Hälfte beladen“, sagt Thun. Daher sei die Firma Horst Sals mit ihrem Terra-Gator, einem komplett mit Raupen ausgestatteten Fahrzeug, zur Unterstützung geholt worden. Das Häckselgut werde in Containern gesammelt – und könne anschließend am Ackerrand von normalen Treckern abgeholt werden.

Zusätzliche Probleme bereite die Zahl der verfügbaren Mitarbeiter. „Zu Beginn der Erntesaison beschäftigen wir auch eine ganze Anzahl an Aushilfsfahrern, doch auf die können nicht mehr zurückgreifen“, sagt Thun. Dementsprechend sei das Stammpersonal besonders gefordert, und es werde nur noch tagsüber gearbeitet. Das geschehe außerdem, weil die Landwirte für die Säuberung der Straßen zuständig sind. Da es inzwischen abends viel früher dunkel wird, ist auch aus diesem Grund die Erntearbeit derzeit außergewöhnlich herausfordernd.