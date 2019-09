Hächseln mit Oldtimern

Avatar_shz von mna

18. September 2019, 17:39 Uhr

Lohe-Föhrden | Auch in diesem Jahr veranstalten die Oldtimerfreunde Königshügel-Föhrden das traditionelle Oldtimer Maishäckseln. Am kommenden Sonntag, 22. September, wird auf der Maiskoppel von Timo Feige ab 9 Uhr mit Oldtimer Treckern und Maschinen Mais gehäckselt und abgefahren. Die Koppel ist über die Einfahrt am Sandberg 25a zu erreichen. Für das leibliche Wohl ist für alle Interessierten reichlich gesorgt.