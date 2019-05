Tierschutz : Haalerin hilft Hunden in Not

Haalerin unterstützt mit Verkauf von Chutneys und Marmeladen die „Tierhilfe Hoffnung“, die sich um rumänische Straßenhunde kümmert.

von her

29. Mai 2019, 09:29 Uhr

„Ich war total erschüttert“, kann sich Gabi Vollstedt immer noch erinnern, als sie zum ersten Mal einen Bericht über das Schicksal der Straßenhunde in Rumänien sah. Die Haalerin erfuhr auch vom Verein „Tierhilfe Hoffnung“, der versucht das Schicksal der Tiere etwas zu verbessern. Um ihren Teil beizutragen übernahm sie eine Futterpatenschaft. Doch das reichte ihr nicht. Stattdessen suchte sie nach Wegen, um noch mehr helfen zu können. Und begann Marmeladen und Chutneys zu kochen, deren Erlös in die „Smeura“, das größte Tierheim der Welt, fließt. „Ich will nicht die Welt verändern, aber mein kleines Stück zu einer besseren Welt beitragen“, sagt Vollstedt.

Die Ausmaße des Tierheims sind kaum vorstellbar. Über 5.600 Hunde leben in der ehemaligen Fuchsfarm in einem Waldgebiet bei Pitesti, rund 120 Kilometer von Bukarest entfernt. Seit 17 Jahren ist die Smeura ein Zufluchtsort für Hunde, die vor Massentötungen gerettet wurden, gefüttert, medizinisch versorgt und kastriert werden. Für die vielen Tiere werden täglich 2,7 Tonnen Futter benötigt, weshalb der Verein immer auf Spenden angewiesen ist.

„Dass sich die Organisation persönlich nach der ersten Spende gemeldet hat, hat mich sofort überzeugt“, erzählt Gabi Vollstedt. Sie wollte etwas tun, was sie kann und es mit etwas Sinnvollem verbinden. Und so wurde die Idee für Marmeladen und Chutneys mit Produkten aus ihrem eigenen Garten geboren. Auch wenn es am Anfang ein Lernprozess war, wo und wie die liebevoll gestalteten Gläser am besten an den Mann gebracht werden, hatte das Projekt zwei Vorteile. Zum einen konnten Spenden gesammelt werden, zum anderen Öffentlichkeitsarbeit für den Tierhilfe-Verein betrieben werden.

Hilfe bekommt sie von ihrem Sohn Jonas und ihrem Mann, Jürgen Vollstedt, der mit den selbstgemachten Aufstrichen auf Märkten steht. „Teilweise gibt es drastische Reaktionen, wenn es um das Thema Straßenhunde geht“, erzählt er, „ein Mann sagte einmal, er würde freiwillig Munition spenden, wenn die Tiere damit abgeknallt werden.“ Doch es gibt auch die andere Seite. So stellten Unbekannte leere Marmeladengläser als Spende vor die Tür oder ein großes schwedisches Möbelhaus sponserte den Stoff, der zum Verpacken der Deckel benötigt wird. Und es gibt Stammkunden, die immer wieder gerne ein Gläschen für den guten Zweck mitnehmen. Innerhalb von knapp zwei Jahren kamen so über 2.500 Euro zusammen.

So wichtig wie die Spenden ist auch die Öffentlichkeitsarbeit, die durch den Marmeladenverkauf betrieben wird. „Zumindest sollten die Menschen mal darüber nachdenken, einen Hund aus dem Tierheim zu holen, wenn sie einen wollen“, sagt Vollstedt. Das sollte über eins der Partnertierheime der „Tierhilfe Hoffnung“ erfolgen, denn da ist sichergestellt, dass die Hunde geimpft, mit Transponder gekennzeichnet und via Traces gemeldet sind. Zudem wurden sie gesundheitlich überprüft und besitzen einen gültigen EU-Heimtierausweis. Ein älteres Ehepaar aus Vollstedts Nachbarschaft hat es nicht bereut, einen rumänischen Straßenhund aufzunehmen.

Große Anerkennung für die Arbeit von Gabi Vollstedt gibt es vom Vorsitzenden der „Tierhilfe Hoffnung“, Matthias Schmidt: „Ich finde das Engagement einfach großartig. Da gerade der Auslandstierschutz staatlich nicht gefördert wird, kommt es auf die ganz normalen Menschen an, hier zu helfen.“

> Erhältlich sind die Chutneys und Marmeladen unter anderem bei „Ihr Kaufmann“/ Bärbel Körn (Haale), Bootsmann Lodge (Breiholz), Jack’s Kitchen, Westring (Kiel) oder im Hofladen Busch (Blomsche Wildnis).