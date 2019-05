Rudern : Gutes Gefühl vor dem EM-Debüt

Judith Guhse vom Rendsburger RV peilt mit dem Doppelzweier eine Medaille bei den Europameisterschaften der Junioren an.

von Joachim Hobke

17. Mai 2019, 17:43 Uhr

Essen | Von Nervosität (noch) keine Spur. „Ich bin selbst ein bisschen überrascht“, lacht Judith Guhse. Dabei hätte sie allen Grund, aufgeregt zu sein, denn die 17-Jährige vom Rendsburger RV steht vor dem wichtigsten Wochenende ihrer bisher noch jungen Karriere als Ruderin. Zusammen mit ihrer Partnerin Jette Prehm (SC Magdeburg) vertritt die Rendsburgerin heute und morgen die deutschen Farben im Doppelzweier bei den Europameisterschaften der Junioren auf dem Baldeneysee in Essen. Mit dem Vorlauf am Vormittag gibt Guhse ihr Debüt bei internationalen Titelkämpfen. Da darf man schon mal etwas nervös sein. „Vielleicht kommt das ja noch.“ Vielleicht ist es aber auch der Glaube in die eigene Stärke, der ihr die nötige Ruhe gibt. „Ich habe ein gutes Gefühl.“

Zwar sitzen die Rendsburgerin und die Magdeburgerin erst seit wenigen Wochen in einem Boot, doch sie harmonieren schon prächtig. Mit ihrem souveränen Sieg bei der 1. Internationalen Junioren-Regatta des Deutschen Ruderverbandes (DRV) Anfang Mai in München vor den starken Britinnen Lauren Henry und Olivia Morgan sowie den Sloweninnen Barbora Matlova und Zuzana Stepankova lösten sie nicht nur das Ticket für die kontinentalen Meisterschaften, die beiden Deutschen setzten gleichzeitig an deutliches Zeichen an die Konkurrenz. „Ja, es lief ganz gut“, sagt Guhse rückblickend, fügt aber auch an: „Bei der EM ist die Leistungsdichte wesentlich höher.“ Insgesamt 19 Boote kämpfen um die sechs Tickets fürs Finale am Sonntag. „Ich hoffe, wir kommen gut durch.“ Mit einem Vorlaufsieg heute will das DRV-Boot schon einmal Stärke demonstrieren und sich den Hoffnungslauf am Nachmittag ersparen. „Dann hätten wir ein bisschen frei, könnten Kräfte für die weiteren Läufe sparen.“

Auch wenn Guhse das Leistungsvermögen der Mitbewerber schwer einzuschätzen vermag, hat sie sich hohe Ziele gesetzt. „Eine Medaille sollte es schon sein. Bronze wäre toll, Silber noch besser, Gold natürlich ein Traum.“ Das deutsche Duo setzt dabei auch ein bisschen auf den Heimvorteil. „Dass wir nicht groß reisen mussten, war schon gut. Wir kommen direkt aus dem Training. An der Strecke stehen am Sonnabend und Sonntag Freunde und Familie, das gibt einen zusätzlichen Schub. Und dass ich noch nicht so aufgeregt bin, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das Ganze in Deutschland stattfindet. Da fühlt man sich nicht so fremd.“

> Die Rennen können im Internet per Livestream unter https://www.erjch2019.com/en-de-live-stream verfolgt werden.