Entscheidung in Tielen : Gute Nachricht für Wasserratten: Badestelle am Eiderstrand bleibt geöffnet

Die Regeln für die Kommunen zum Sicherheitskonzept haben sich verschärft.

von Peter Thomsen

11. Mai 2020, 17:19 Uhr

Vor drei Jahren wurde in Tielen am Ufer der Eider für 75.000 Euro mit öffentlichen Mitteln eine neue nach Süden ausgerichtete Badestelle nach den gängigen Sicherheitsbestimmungen errichtet. Das Fortbestehen dieser Badestelle war das zentrale Thema der jüngsten Gemeindevertretersitzung.

Hohe gesetzliche Hürden

Nach einem Gerichtsurteil sind hohe Hürden für das Betreiben von Naturbadestellen entstanden. „Die Gemeinden befinden sich bei Schadensfällen in der Beweisumkehr“, erklärte Michael Saalberg von der Amtsverwaltung Kropp. Er zitierte aus einer „Handlungsempfehlung“ aus Brandenburg. Hier wird nach „Badestelle“ und „Naturbad“ unterschieden. Bei einem „Naturbad“ sei eine Badeaufsicht von 10 bis 18 Uhr zu stellen.

An „Badestellen“ bestehen geringere Auflagen, sie seien als „Ufereinfassungen“ zu betrachten. So dürfe man zum Beispiel Besucher „nicht animieren zum Reinspringen“. Aber auch bei Badestellen seien für „die Gemeinden tägliche Sichtprüfungen und Dokumentierungen durchzuführen“. Haftungsrechtlich stehe demnach der ehrenamtliche Bürgermeister in der Pflicht.

Gerade Familien mit kleinen Kindern genießen diesen mit Sand aufgetragenen Bereich an der Eider. Bürgermeister Jan-Peter Rief.

Nach längerer Diskussion waren sich die neun Gemeindevertreter einig, die Badestelle fortbestehen zu lassen. „Gerade Familien mit kleinen Kindern genießen diesen mit Sand aufgetragenen Bereich an der Eider“, so Bürgermeister Jan-Peter Rief.

Sicherheitskonzept muss erstellt werden

„Als erstes werden wir die Rutsche abbauen“, empfahl Kulturausschussvorsitzender Dennis Jacobs. „Das wird aber nicht reichen“, ergänzte Saalberg und schlug vor, „ein Sicherheitskonzept zu erstellen und danach den Kommunalen Schadensausgleich aufzufordern, dazu Stellung zu nehmen“.

Der Bauausschussvorsitzender Johann Siemsen wird sich mit seinem Gremium zeitnah an die Arbeit machen. „Wir haben uns auch schon Sicherheitskonzepte aus anderen Bundesländern besorgt“, so Bürgermeister Rief. Man stehe unter Zeitdruck. „Es wird zunehmend wärmer - und die Leute wollen bald baden.“

Einig waren sich alle Gemeindevertreter, dass nicht nur der Ort Tielen mit diesem Problem dastehe. In dem Amt Kropp-Stapelholm gibt es sechs Badestellen an Naturgewässern. Die Amtsverwaltung werde daher im Namen dieser Kommunen eine Empfehlung im Hinblick auf Badestellen an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag verfassen. „Denn gerade für den Tourismus in dieser Region brauchen wir Bademöglichkeiten“, betonte Finanzausschussvorsitzender Christian Hasche.