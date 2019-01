Kreis Rendsburg-Eckernförde : Gute Aussichten auf feste Arbeit

Durch mehr Geld für Qualifizierungsangebote sind die Chancen gut, mehr Menschen als 2018 einen festen Arbeitsplatz zu verschaffen.

von Sabine Sopha

23. Januar 2019, 17:05 Uhr

Rendsburg | Gleich mehrere gute Nachrichten hatte Gerhard Seibert gestern zu verkünden. Weniger Arbeitslose, zahlreiche Chancen für Arbeitssuchende, mehr Geld für Qualifizierungsangebote und Zuschüsse für Arbeitgeber für die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen. „Noch nie hat sich Qualifizierung so positiv für Arbeitssuchende ausgewirkt“, erklärt der Geschäftsführer des Jobcenters Rendsburg-Eckernförde.

50 Berufe in der Region mit Jobgarantie

„Ich kann Ihnen 50 Berufe nennen, in denen Sie garantiert einen Job bekommen.“ Wer sich als Altenpfleger oder Klempner ausbilden lässt, wird eine Anstellung finden. Allgemein ist die Aussicht im Handwerk gut. Tischler, Mauerer, Dachdecker und Bäcker werden gesucht. Ferner sind Bürokräfte (vor allem im Bereich Buchhaltung), Berufskraftfahrer, Landwirte und auch Helfer in der Landwirtschaft gefragt.

Viele positive Beispiele für eine Festanstellung

Seibert und sein Team wollen vermitteln, dass sich auch mit 25 Jahren eine Ausbildung lohnt – denn diejenigen müssen noch rund 35 Jahre bis zur Rente arbeiten. Ein positives Beispiel aus dem Kreis ist Christine Paulsen*. Die 29-Jährige war seit 2013 arbeitslos, absolvierte eine Qualifizierung, machte den Führerschein und arbeitet seit Oktober 2018 in einem sozialversicherungspflichtigen Beruf. Oder Olaf Henning*. Zwölf Jahre lang war er ohne festen Job. Er leidet unter erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen. Nachdem er die Angebote des Jobcenters wahrgenommen hatte, wurde er ab Dezember 2018 als Schienenfahrzeugführer in Vollzeit eingestellt. Insgesamt absolvierten 26 Personen erfolgreich eine Umschulung.

2,4 Millionen Euro für Qualifizierungsangebote

„Bisher haben wir 20 Prozent unseres Haushalts für Qualifizierung ausgegeben. Das wollen wir gerne steigern“, sagt Claudia Vorbau, Leiterin der Abteilung Markt und Integration. 2018 flossen 1,5 Millionen Euro in die Förderung der beruflichen Weiterbildung. 12 Millionen Euro stehen in diesem Jahr für Eingliederungsleistungen zur Verfügung – das wären dann 2,4 Millionen für Qualifizierungsangebote.

Besondere Förderung für 100 Arbeitsplätze

Um auch schwer vermittelbaren Personen eine Chance zu geben, hat der Gesetzgeber eine neue Förderung nach dem Teilhabe-Chancen-Gesetz beschlossen, so Claudia Vorbau. Diese gilt für Arbeitssuchende, die in den vergangenen sechs Jahren Arbeitslosengeld II bezogen haben. Der Betrieb erhält unter anderem eine gestaffelte Förderung der Lohnkosten über fünf Jahre.

Deutliche Abnahme der Arbeitslosigkeit

Ursache für die guten Vermittlungsaussichten ist die niedrige Arbeitslosigkeit. „2018 eine Quote von 3,9 Prozent im Kreis Rendsburg-Eckernförde – das hätte uns vor zehn Jahren niemand geglaubt“, so Seibert. Positiv sei auch die Entwicklung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten inklusive Flüchtlingen und Asylsuchenden. Im Dezember 2018 waren es knapp zehn Prozent weniger als im Dezember 2017. Von den 9981 Betroffenen waren rund ein Viertel Flüchtlinge.

Entwicklung Flüchtlinge

Die Flüchtlinge tauchen früh in der Statistik auf – nämlich ab dem Moment, in dem sie Leitungen beziehen, erklärt Alexander Semkow von der Leistungsabteilung. Aber vermittelbar ist diese Personengruppe frühestens nach zwölf Monaten, wenn sie Integrations- und Sprachkurs absolviert haben. Die erfreuliche Nachricht aus diesem Bereich, so Geschäftsführer Seibert: Zum einen nehme die Zahl der Flüchtlinge ab. Zum anderen konnten im vergangenem Jahr 2845 Personen eine Arbeit aufnehmen – davon 481 Flüchtlinge.



* Namen von der Redaktion geändert