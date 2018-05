von Helma Piper

17. Mai 2018, 18:04 Uhr

Wer liebt Handarbeiten und hat Lust dies in der Gemeinschaft zu tun? Die Mitglieder des DRK-Handarbeitskreises treffen sich am Dienstag, 22. Mai, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Forum Kropp, Am Markt 10 b. Wer Interesse hat, ist willkommen und kann sich an die Leiterin Erika Lazarus, Telefon 0 46 24 / 24 74 wenden.