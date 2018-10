Grundschulen laden zum Aktionstag ein

von Helma Piper

22. Oktober 2018, 13:24 Uhr

An den Grundschulstandorten Bergenhusen, Erfde und Stapel findet zeitgleich am Sonnabend, 27. Oktober, von 9 bis 12 Uhr, ein „Tag der offenen Tür“ statt. „Wir möchten Eltern und allen Interessierten zeigen, was das Besondere an unseren Grundschulen ist“, so Schulleiterin Meike Müller-Toledo. Für die Angebote in den Turnhallen werden Hallenschuhe benötigt. Informationen unter Tel. 04333 / 9 92 48 80.