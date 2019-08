Fährstelle Landwehr : Grund für Havarie der "Kolberg" wird untersucht

Vielleicht war der durch die "Star Laguna" verursachte Sog, der die Fähre nach unten drückte.

von Sabine Sopha

26. August 2019, 18:28 Uhr

War es der Sog des Massengutfrachters „Star Laguna“? Wie genau es dazu kam, dass die Fähre „Kolberg“ (Landwehr – Schinkel) am Wochenende in Schräglage geriet, das wird noch untersucht. Vorher könne er nichts konkretes sagen, bittet Detlef Wittmüß vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsam (WSA) Kiel-Holtenau um Verständnis. Eines aber ist klar: „Die Kollegen haben vollkommen richtig gehandelt“.

Östliche Kanalstrecke noch auf dem Stand von 1914

Es war am Sonnabend Abend, als die „Star Laguna“ von Kiel kommend Richtung Brunsbüttel auf den Nord-Ostsee-Kanal unterwegs. Die östliche Kanalstrecke ist immer noch nicht ausgebaut, das heißt, das Kanalprofil entspricht hier dem Stand von 1914. Es ist relativ eng, der Frachter aber ein Schiff der großen Kategorie. Die unter norwegischer Flagge fahrende „Star Laguna“ ist 204,37 Meter lang und 32,31 Meter breit. Schiffe dieser Größenordnung dürfen im NOK maximal 6,5 Knoten (12 Kilometer in der Stunde) fahren, bestätigt Wittmüß. „Laut AIS hat der Frachter die Fähre Landwehr aber mit 7,4 Knoten = 13,7 km/h passiert“, schreibt ein Leser auf shz.de. Dazu kann der Mann vom WSA noch nichts sagen.

AIS meldet Position, Kurs und Geschwindigkeit sowie Schiffsdaten

AIS ist das „Automatic Identification System“ (Automatisches Identifikationssystem) der Schiffe, anhand dessen ihre Position ermittelt werden und Manöver verfolgt werden können. Dieses System nutzt auch die Verkehrszentrale NOK in Brunsbüttel. Von dort aus wird der Schiffsverkehr geregelt. Dafür liegen den WSA-Mitarbeitern detaillierte Angaben über das Schiff vor. „Sonst werden sie nicht in den Kanal gelassen.“ Außerdem war ein Lotse an Bord.

Daniel Friedrichs

Ob die „Star Laguna“ zu schnell war, wird nun ermittelt werden. Der schon genannte Leser schreibt dazu außerdem, dass laut Tiefgangtabelle für den Kanal bei 205 Meter Länge und 32,5 Meter Breite der Tiefgang maximal 7,6 Meter betragen darf. Auch dem widerspricht Wittmüß nicht. Aber ob der norwegische Frachter wie vom Schreiber behauptet 7,8 Meter Tiefgang hatte – laut AIS sogar 7,9 Meter – muss nun ebenfalls überprüft werden.

Es entsteht ein sogenannter "Absunk"

Klar ist: Ein so mächtiges Schiff erzeugt eine große Wasserverdrängung – je enger das Fahrwasser und größer die Geschwindigkeit, desto stärker, erklärt Wittmüß. Auf diese Weise entsteht ein sogenannter „Absunk“, der dazu führte, dass die Fähre unter die Anlegefender gedrückt wurde und sich verklemmte.

Von so einem Fall habe ich zuvor noch nie gehört. Detlef Wittmüß, WSA Kiel-Holtenau

Zum Glück seien außer der Besatzung keine Menschen an Bord gewesen. WSA-Mitarbeiter hatten gestern die Fähre begutachtet. Dann wird die „Kolberg“ am heutigen Dienstag voraussichtlich wieder hergerichtet.