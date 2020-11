Hohenwestedt : Großprojekt: 2,2 Millionen für Komplettsanierung der „Schule am Park“

Die Bauarbeiten sollen im Herbst 2021 abgeschlossen sein.

09. November 2020, 14:58 Uhr

Start frei für ein Großprojekt: In der „Schule am Park“ haben umfangreiche Renovierungsarbeiten begonnen. 2,2 Millionen Euro sind für die Komplettsanierung der Grundschule veranschlagt. Als Termin für den Abschluss der Bauarbeiten wird der Herbst 2021 angepeilt.

Als die neue „Schule Hohe Geest“ 2008 im Gebäude der ehemaligen Grund- und Hauptschule (GHS) in der Rektor-Wurr-Straße ihren Betrieb aufnahm, bezogen die Hohenwestedter Grundschüler das nun vakante Gebäude der obsoleten Realschule in der Straße „Am Park“. Aus dem Grundschulteil der GHS wurde die „Schule am Park“.

Ende Mai 2019 überreichte Bildungsministerin Karin Prien in der Hohenwestedter Grundschule einen 800.000-Euro-Förderbescheid für geplante Umbaumaßnahmen – und jetzt haben die Bauarbeiten begonnen.

Als erstes haben die Bauarbeiter das Inventar der Schulküche und der daran angrenzenden Klassenräume demontiert. Aber das ist erst der Anfang. „Alle Klassenzimmer werden komplett saniert, alles wird neu gemacht: die Böden, die Elektrik, die Heizung, die Beleuchtung, die technische Grundausstattung, die Tafeln und der Schallschutz“, kündigt Schulverbandsvorsteher Carsten Wiele an. Das ehemalige Realschulgebäude wurde in drei Etappen errichtet: das Hauptgebäude wurde 1954 eingeweiht, der Erweiterungsbau mit Aula, Fachräumen sowie Lehrerzimmer 1982 und der „Turm“ mit zusätzlichen fünf Klassenräumen 2002.

„Das alte Gebäude von 1954 bekommt eine neue Wärmedämmung und eine neue Fassade“, erläutert Wiele. „Farbbetonte Fassadenplatten“ werden dem bislang monoton weißen Hauptgebäude ein ganz neues Aussehen verleihen, das besser zu einer Grundschule passe, freut sich Schulleiter Bend-Erik Wulff.

In den Klassenräumen werden sogenannte „Hybrid-Tafeln“ installiert: „Das sind Kreidetafeln, die mit einem Monitor ausgestattet sind“, erklärt Wulff. Die Schulküche wird ebenfalls komplett erneuert, und auch das Lehrerzimmer bekommt einen neuen Anstrich und einen neuen Fußboden. „Wir sind immer bemüht, unseren beiden Schulen technisch und baulich auf dem neuesten Stand zu halten“, betont Wiele.

Die Komplettsanierung der „Schule am Park“ wird in sieben Bauabschnitten in Angriff genommen. Wann sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein? Wiele: „Mit etwas Glück sind alle Maßnahmen bis zu den Herbstferien 2021 fertiggestellt.“