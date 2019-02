Basketball : Großer Kampf vor Rekordkulisse

In der 1. Basketball-Regionalliga verlieren die Rendsburg Twisters vor der Rekordkulisse von 1055 Fans mit 82:91 gegen Stahnsdorf.

von Joachim Hobke

10. Februar 2019, 18:41 Uhr

Es war alles vorbereitet: Schon Stunden vor dem Anpfiff der Partie in der 1. Basketball-Regionalliga zwischen dem BBC Rendsburg und dem RSV Eintracht Stahnsdorf hatten fleißige Helfer Stuhlreihen hinter beiden Seiten des Spielfeldes ob des zu erwartenden Besucheransturms aufgestellt, Klatschpappen verteilt und eine Hüpfburg für die Jüngsten errichtet. Das Rahmenprogramm mit Showeinlagen und Gewinnspielen stand und der Motivationspegel bei den Spielern hätte nicht höher sein können. Erstmals seit Zugehörigkeit zur 1. Regionalliga wollten die Twisters einen Tabellenzweiten in die Knie zwingen, und auch personell plagten Trainer Bjarne Homfeldt nur geringfügig Probleme. Beste Voraussetzungen also. „Wir wollen mit unseren Fans eine Riesenparty feiern“, klang Homfeldt vor dem Tippoff noch optimistisch. Doch die Gäste wollten nicht nur schmuckes Beiwerk sein, der Titelanwärter aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark entpuppte sich vor der Rekordkulisse von 1055 Zuschauern als Partycrasher. Mit ihrem 91:82 (25:14, 44:39, 62:59)-Sieg sorgten sie für einen Stimmungsdämpfer bei den Twisters und ihrem Anhang.

„Das ist natürlich schade. Der Sieg wäre das Sahnehäubchen gewesen. Aber ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Stahnsdorf war heute einfach besser“, resümierte ein keineswegs enttäuschter Homfeldt. „Dass wir einmal vor mehr als 1000 Zuschauern in der Herderhalle spielen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich hoffe, viele waren nicht das erste und letzte Mal bei einem unser Spiele. Und ich würde mir wünschen, dass der eine oder andere potenzielle Geldgeber heute auf uns aufmerksam geworden ist. Uns fehlt immer noch ein Hauptsponsor. Etwa 70 Prozent aller Teams in der Regionalliga haben einen Etat, der um ein Vielfaches höher ist als unserer. Die haben ganz andere finanzielle Möglichkeiten.“ Wie etwa der RSV Stahnsdorf. Und trotzdem waren die Twisters den Gästen ebenbürtig – bis auf die schwache Anfangsphase, die letztlich eine Überraschung verhindert hat. Nach nicht einmal vier Minuten lagen die Rendsburger mit 2:16 im Rückstand. „Andere Teams wären jetzt vielleicht komplett eingebrochen. Aber meine Jungs haben Charakter gezeigt und sich noch einmal zurückgekämpft, das war ganz groß“, lobte Homfeldt. Doch letztlich wog diese Hypothek in den verbleibenden 36 Minuten zu schwer. Zwar kamen die Gastgeber immer wieder in Schlagdistanz, die Wende gelang ihnen aber nicht mehr. Die größte Möglichkeit verpassten die Twisters beim Stand von 35:37 (18.). Zunächst verpasste Ben Becker bei einem Korbleger den Ausgleich, dann spielten die Nerven dem 22-Jährigen von der Freiwurflinie gleich zweimal einen Streich. Keiner der beiden Würfe Beckers fanden den Weg in den Korb. Die Folge: Die Gäste um den ehemaligen Bundesliga-Profi Sebastian Fülle zogen umgehend auf 44:35 davon. Auch beim Stand von 49:51 (25.) und 59:62 (29.) nutzten die Homfeldt-Schützlinge ihre Möglichkeiten nicht zum Ausgleich. „Gegen Stahnsdorf musst du schon am Limit spielen. Die bestrafen jeden kleinen Fehler“, meinte Point Guard Patrick Sopha

Und so kam es dann auch. Vor allem Petar Zivkovic und Fülle setzten mit erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen in der Schlussphase immer wieder Nadelstiche. Stahnsdorf setzte sich kontinuierlich ab und durfte nach dem Abpfiff zwei wichtige Punkte im Titelkampf feiern. Was Trainer Denis Toroman freute: „Ich hatte großen Respekt vor den Twisters. Rendsburg ist eines der schwersten Auswärtsspiele. Die Zuschauer waren fantastisch. Es tut mir fast ein bisschen leid, dass wir ihnen jetzt die Party verdorben haben.“

Rendsburg Twisters:Pesava (20/4x3), Menges (6/1x3), Willer, Becker, Hillner (10/2x3), Gottschalk (6), Sopha (8), Rixen (11), Merz, Cumpstone (6), Mau, Geist (15/1x3).