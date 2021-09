Guten Morgen, Rendsburg! : Großer Andrang am Kreishafen – aber nicht alle warteten auf Ankunft der Schwebefähre

Donnerstag war ein besonderer Tag. Die neue Schwebefähre kam in Rendsburg an. Kaum zu glauben, dass sich Menschen noch für andere Dinge interessieren.

Rendsburg | Wieder so ein schöner Tag gestern. Und ein ganz besonderer dazu: Die neue Schwebefähre kommt endlich in Rendsburg an. Wann genau, das war bis in den frühen Nachmittag nicht ganz klar. Schon ab 13 Uhr wurde es voll am Kreishafen – die ersten Schaulustigen trudelten ein. Warum auch sonst sollten all die Fahrzeuge vor dem Eisladen in Poleposition parken? ...

