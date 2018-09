Vermisstenfall in Rendsburg : Großeinsatz in Prinzenmoor: Polizei sucht Wolfgang Fürst

Die Spur des vermissten Rendsburgers führt offenbar auf die Geest. Die Polizei setzte ihre Suche dort am Mittwoch fort.

von Horst Becker, shz.de

18. September 2018, 15:33 Uhr

Prinzenmoor | Seit Dienstag sucht die Polizei in Prinzenmoor bei Hamdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde nach dem vermissten Wolfgang Fürst. Am Mittwoch ging die Suche weiter - Polizisten, Experten vom Technischen Hilfswerk (THW) und Ärchäologen durchkämmen das unwegsame Gelände an der B 203. Im Video sehen Sie Eindrücke von der Suche:

Video: Daniel Friederichs, Kevin Laske

Horst Becker

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge waren bereits am Dienstag an der Bundesstraße und an der Dorfstraße in Prinzenmoor abgestellt worden. „Wir haben uns zuerst mithilfe einer Drohne einen Überblick von oben verschafft“, berichtete Matthias Felsch, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel. Das 2,5 Hektar große Gelände sei sehr zugewachsen und schlecht zugänglich. Baracken und eine Brandruine seien darauf und hunderte von Europaletten.

Horst Becker

„Die Einsatzkräfte müssen sehr vorsichtig zu Werke gehen, um mögliche Spuren nicht zu verwischen“, erläuterte Felsch das Vorgehen. Gegen 16 Uhr rückten die ersten Einsatzkräfte wieder ab. Ob die Suchaktion neue Erkenntnisse gebracht hat, wird die Polizei erst nach einer genauen Auswertung mitteilen.

Horst Becker

Seit vor zwei Wochen die Mordkommission im Fall des seit Oktober 2017 vermissten Fürst die Arbeit aufgenommen hat, verdichten sich die Hinweise, dass der 62-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Zuletzt gesehen wurde der etwa 1,90 Meter große und schlanke Mann am 21. Oktober 2017. Hinweise nimmt die Kieler Kriminalpolizei unter Tel. 0431/160-3333 entgegen.

Foto: Polizei

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?