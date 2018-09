Amtsgericht Rendsburg : Griff in die Kita-Kasse

Ehrenamtlerin steckt sich 1780 Euro Vereinsgeld ein – Bewährungsstrafe.

von Andrea Lange

21. September 2018, 17:28 Uhr

Rendsburg | Über einen Zeitraum von drei Monaten soll eine Rendsburgerin im vergangenen Jahr einem Förderverein insgesamt 1780 Euro gestohlen haben. Gestern musste sich die junge Frau wegen des Vorwurfs der Untreue vor dem Amtsgericht Rendsburg verantworten. Sie erhielt eine einjährige Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung.

Die Angeklagte war von Januar bis April 2017 als ehrenamtliche Kassenwartin des Fördervereins einer Kindertagesstätte im Raum Rendsburg tätig. 15 Mal hatte die Frau in dieser Zeit Geld vom Vereins-Konto abgehoben. Als Grund nannte sie dem Gericht Geldmangel. Dann, erklärte sie im Zeugenstand, habe sie das schlechte Gewissen gepackt. Und so zeigte sie sich selbst bei der Polizei an.

Die jetzt beantragte Privatinsolvenz werde die Beschuldigte aber auch nicht vor einer Strafe bewahren, sagte die Staatsanwaltschaft. „Wir sprechen hier von einer unerlaubten Handlung, Sie werden von der Schuld nicht runterkommen.“

Und so schloss sich Richter Jörg Napirata dem Antrag des Staatsanwaltes an und verurteilte die Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, ausgesetzt zur Bewährung. Außerdem zahlt sie der geschädigten Kita in den nächsten zwei Jahren monatlich 25 Euro. „Damit ist zumindest ein Teil des Schadens abgegolten“, so Napirata. Der Grund für die verhältnismäßig milde Strafe sei einerseits die erklärte Reue und Einsicht der Angeklagten. Zudem habe sie keinerlei Vorstrafen.

Zum Vorwurf machte der Vorsitzende der Frau aber, dass sie ihre Funktion „in verwerflicher Weise ausgenutzt“ habe, „um Kindern Geld wegzunehmen“.