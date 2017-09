Beschluss : Gratis-Parken für Ehrenamtliche

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv: EhrenamtNetzwerk SH 1 von 1

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 13.Sep.2017 | 11:01 Uhr

Mehr als 5000 Schleswig-Holsteiner dürfen bald kostenlos auf den Stellplätzen der Stadt Rendsburg parken, wenn es nach dem Willen des Sozialausschusses geht. Er will Inhabern der Ehrenamtskarte, die das Sozialministerium 2009 einführte, die Gebühren probeweise ein Jahr erlassen. Das „Büro der Ehrenamtskarte Schleswig-Holstein“ in Kiel gab bisher mehr als 5000 Exemplare aus.

Einen Antrag darauf können Menschen ab 16 Jahren stellen. Sie müssen die Voraussetzungen erfüllen, sich mindestens zwei Jahre in einem Verein, einer Stiftung, Kommune, Kirche oder Selbsthilfegruppe ohne Aufwandsentschädigung eingebracht zu haben. Als Dank für ihr Engagement erhalten sie Vergünstigungen bei landesweit 95 Bonuspartnern. Das Kinocenter Rendsburg etwa schenkt Karteninhabern eine Portion Popcorn. Das Tagungszentrum Martinshaus gewährt bei Übernachtungen einen Preisnachlass von zehn Prozent. Die Lesekarte der Stadtbücherei gibt es zum ermäßigten Preis.

Stark nachgefragt wird die Karte nicht. Die Verbreitung liegt landes- wie stadtweit bei etwa 1,7 Prozent der Bevölkerung. Die Landeszeitung rief gestern bei etwa zehn Vereinen an, konnte aber keinen einzigen der 48 Karteninhaber in Rendsburg aufspüren.

Kommunen wie Flensburg, Potsdam und die Stadt Brandenburg erlauben Besitzern dieses Nachweises bereits das kostenlose Parken. Die Fraktion Soziales Rendsburg schlug vor, den Beispielen zu folgen. Die Verwaltung bat aber darum, die Organisation schlanker als in Flensburg zu gestalten. Dort müssen Karteninhaber bei der Stadt einen zusätzlichen Ausweis beantragen, der zum kostenlosen Parken während der ehrenamtlichen Tätigkeit berechtigt. Dagegen soll man in Rendsburg die Ehrenamtskarte einfach als Parkschein hinter die Windschutzscheibe legen. Wo eine Parkscheibe gefordert ist, verlängert die Ehrenamtskarte die Höchstparkdauer aber nicht, erläuterte der Sozialausschussvorsitzende Matthias Bruhn (SPD). Gelten soll sie nur auf städtischen Parkplätzen wie im Parkhaus Nienstadtstraße, in der Schleuskuhle und am Ende der Torstraße. Dort ist das Abstellen von Fahrzeugen 30 Minuten kostenfrei. Anschließend zahlen Nutzer pro Stunde einen Euro. Zwischen 20 und 6 Uhr ist das Parken gratis. Wie viele Einnahmen die Stadt durch die neue Regelung verlieren wird, lässt sich laut Verwaltung nicht kalkulieren.

Der Vorschlag stieß im Sozialausschuss auf ein geteiltes Echo. Die drei CDU-Mitglieder enthielten sich. Ein SPD-Vertreter und Iris Fehrs von den Grünen stimmten dagegen. „Ich halte das für völlig blödsinnigen Kram“, sagte sie. Die Kaufleute würden es kaum begrüßen, wenn Ehrenamtler anderen Kunden die Parkplätze wegnähmen. Die ehrenamtliche Arbeit sollte auf einer anderen Ebene anerkannt werden. Bruhn dagegen sprach sich dafür aus, dass Karteninhabern auch kostenlos Bus fahren dürfen. Der Bauausschuss sollte gestern Abend über den Vorschlag beraten.