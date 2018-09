Graffiti auf Wände gesprüht

von Helma Piper

28. September 2018, 12:37 Uhr

Bereits in der Nacht von Montag, 3. September, auf Dienstag, 4. September, kam es in Kropp zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Betroffen waren die Schule, der Bereich des Marktplatzes , sowie ein Wohn- und Geschäftshaus in der Theodor-Storm-Allee. Bisher unbekannte Täter beschmierten Hauswände und die Turnhalle der Kropper Schule mit schwarzer Farbe und hinterließen verschiedene „Tags“. Am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag auf Sonnabend (21. / 22. September) wurden erneut zwei Haus- bzw. Garagenwände im Bereich Schulkoppel und Theodor-Storm-Allee beschmiert. Die Polizei aus Kropp bittet um Hinweise unter Tel. 0 46 24 / 450 66 80. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass illegale Graffitischmierereien strafbar sind. Wenn die Verursacher ermittelt werden können, müssen sie Schadensersatz zahlen. Darüber sollten Eltern auch ihre Kinder aufklären.