Gospel, Pop und Orgelspiel

Westerrönfeld | Bei einem Benefizkonzert am morgigen Sonntag ab 17 Uhr in der Westerrönfelder Lutherkirche treten die Chöre der Kirchengemeinde auf. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Hilfswerks „Brot für die Welt“ beteiligen sie sich an der bundesweiten Aktion „Musik zum Teilen“ . Mit dem Erlös werden ehemalige Kindersoldaten, Straßenkinder und Opfer sexueller Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo unterstützt. Es singen der Gospelchor „RaiseUp!“ und der Lutherchor. Zu hören sind laut Ankündigung das klangvolle Werk „Missa Festiva“ von Lorenz Mayerhofer, Popsongs in Chorarrangements und Gospels. Kantorin Felicitas Rehbock spielt Orgelimprovisationen. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird eine Kollekte gesammelt.