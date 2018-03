Auszeichnung : Goldmedaille für vierbeinigen Friesen

Schaulauf mit 80 Hunden bei internationaler Ausstellung in der Nordmarkhalle

von Horst Becker

26. März 2018, 12:55 Uhr

Rendsburg | Vom Osteuropäischen Schäferhund bis zur Deutschen Dogge, vom Old English Bulldog bis zum Weimaraner – 80 Hunde aus 28 Rassen sind gestern in der Nordmarkhalle in Rendsburg den Wertungsrichter vorgeführt worden. Hundebesitzer aus ganz Deutschland, aus Dänemark und sogar aus Polen waren zu der Veranstaltung des Internationalen Hundeverbands (IHV) mit Sitz in Sachsen an den Nord-Ostsee-Kanal gekommen.

Bundessieger wurden in den Klassen „Jüngste“ (bis sechs Monate alt), „Jugendliche“, „Rüden“, „Hündinnen“ und „Champions“ gekürt. Für die 15 teilnehmenden Großen Schweizer Sennenhunde gab es einen Sonderwettbewerb. Da konnte sich „Jason“ aus dem Zwinger „von Stürmer“ in Soholm (Kreis Nordfriesland) gleich zwei Mal ganz vorn platzieren. „Weltschönheitssieger in Gold und Bundessieger“, freute sich der Züchter Jan König. Ihn interessierte auch das Wiedersehen mit einem Großteil der Sennenhunde. „Fast alle sind Nachfahren unseres Jason. Es ist immer schön zu sehen, wie sie sich entwickelt haben.“ Bei der Hundeausstellung in Rendsburg ist er bereits zum vierten Mal. „Wir fahren auch nach Hannover, Leipzig oder Dresden, aber Rendsburg ist unser Heimspiel.“

Eine weite Anreise hatte Eva Polkowska, die mit ihrem Golddust Yorkshire Terrier „Fanaberia“ aus dem 800 Kilometer entfernten Gdingen an der polnischen Ostseeküste nach Rendsburg kam. Madleen Knitsch aus Salzhausen bei Lüneburg stellte ihre Weimaraner Hündin „Abigale“ den Wertungsrichtern vor. Sie will diese Hunderasse auch züchten. „Es ist vorteilhaft, wenn man bescheinigt bekommt, dass die Hunde vernünftig gehalten werden und in einem guten Zustand sind. Dann wissen die Käufer, dass man seriös arbeitet“, meinte die zukünftige Züchterin. Heiko Anton ist der Vorsitzende des Internationalen Hundeverbands. Der Sachse schätzt die Nordmarkhalle als Veranstaltungsort und ist mit seiner Hundeausstellung bereits zum sechsten Mal dort. „Es ist selten in einer Stadt so unkompliziert wie in Rendsburg.“

Worauf geachtet wird

Bei der Wertung achtet der Internationale Hundeverband (IHV) vor allem auf die Gesundheit der Tiere. Der IHV erläutert dazu auf seiner Internetseite, dass zum Beispiel ein Mops mit fast platter Nase bei manchen Haltern zwar als schön gilt, aber nur schlecht atmen kann. Beim IHV gewinnt eher ein Mops mit langer Nase.