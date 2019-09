Rendsburg : „Goldenes Ruderblatt“ für Olympiasieger Lauritz Schoof

Ministerpräsident Daniel Günther überreicht Rendsburgs früheren Top-Sportler die SH Netz Cup-Auszeichnung.

Avatar_shz von Dirk Jennert

06. September 2019, 23:18 Uhr

Rendsburg | Mit einer Ehrung dieser Art hätte Lauritz Schoof nicht im Traum gerechnet. Wohl deswegen wollte Rendsburgs Ruder-Olympiasieger von 2012 und 2016 kurz vor 21.45 Uhr „schnell mal nach oben, um sich etwas zu essen zu holen“, wie er sagte. Doch man konnte ihn überreden, unten im „Bauch“ des Museumsfrachters „Cap San Diego“ noch ein Weilchen zu bleiben. Minuten später kannte er den Grund: Zum Auftakt des SH Netz Cups ehrte ihn Ministerpräsident Daniel Günther mit dem „Goldenen Ruderblatt“.

Der Regierungschef bezeichnete Schoof als großartigen Sportler, der in der Region Rendsburg groß geworden und mit der Ruder-Nationalmannschaft beeindruckende Erfolge eingefahren habe. Zweimal konnte Schoof im Ruder-Vierer die olympische Goldmedaille gewinnen. Zudem holte er Gold und Silber bei Weltmeisterschaften. „Und ich bin selbst schon mal mit ihm gerudert“, sagte Günther mit einem Augenzwinkern. Allerdings endete die Fahrt, als sie plötzlich mit voller Fahrt einen Steg rammten. Glücklicherweise wurde keiner verletzt.

Schoof gab sich auf der Bühne so, wie man ihn schon oft erlebt hat. Bescheiden und sympathisch nahm er die Ehrung entgegen. Vor drei Jahren hat er den Spitzensport aufgegeben und wohl damit gerechnet, dass Ruhm mit der Zeit verblasst. Das mag woanders so sein, nicht aber in Rendsburg. Das Publikum feierte seinen Sportstar. Schoof freute sich sichtlich und bekannte: „Auch wenn ich nicht mehr ganz in Top-Form bin, so fühle ich mich immer noch dazugehörig.“ Auch Günther fühlte sich im Sportlerkreis wohl. Wenn es seine Zeit erlaubt, geht er joggen. Gestern bewältigte er sieben Kilometer in einer halben Stunde, wie er im Gespräch mit Jürgen Muhl verriet. Auch Handball habe er früher gespielt. Und um den gebürtigen Kropper Muhl zu ärgern, fügte Günther hinzu: Die meisten Handballtore in einem einzigen Spiel habe er mal gegen Kropp erzielt.