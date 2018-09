Goldene Hochzeit: Zum Feiern von Denver nach Erfde

von Helma Piper

28. September 2018, 12:28 Uhr

Extra aus Denver/Colarado (USA) sind Jutta und Jürgen Michael Pampas angereist, um heute in Erfde-Scheppern bei der Familie Anne (67) und Claus Hansen (69) mit vielen Verwandten und Bekannten die goldene Hochzeit zu feiern.

Die Goldbraut Jutta Scholz wurde am 11. August 1946 in dem Hilfskrankenhaus in dem damaligen „Hotel Eckmann“ in Erfde geboren. „Meine Mutter und meine ältere Schwester sind in Kiel ausgebombt worden und mein Vater war bei der Luftwaffe Soldat“, erzählt Jutta Pampas. Unterkunft in einem winzigen Zimmer erhielt die Scholz-Familie mit vier Personen auf dem Bauernhof der Familie Gosch-Hansen in Scheppern. Das Jahr 1956 brachte eine entscheidende Wende für Jutta Scholz. Ihre Eltern hatten schon vor längerer Zeit einen Antrag für die Einreise in die USA gestellt und nun auch einen Bürgen gefunden. „Los oder nicht los nach Amerika, dafür hatten wir nur wenig Zeit zum Überlegen, weil ein US-Truppentransportschiff zum Ablegen bereit lag“, weiß sie. Die Familie packte die Sachen, der Bürge aus den USA hatte die Seereise vorfinanziert. Man kam nach Rocky Ford /Colorado. „Ich stieg dort in die fünfte Schulklasse ein und konnte kein Wort Englisch, meine 16-jährige Schwester konnte Schulenglisch und half uns“, so Jutta Pampas. Mit Fleiß und Disziplin schaffte die Goldbraut den Schulabschluss und war über 30 Jahre bei einer Bank beschäftigt.

Ihr Mann Jürgen Michael Pampas ist 1944 in dem hessischen Korbach geboren und erlernte dort nach der Schule den Beruf Fräser und Dreher. Sein älterer Bruder war 1952 in die USA ausgewandert und animierte den Goldbräutigam, ihn dort einmal zu besuchen. „Mit 20 kam ich dort an und durfte auch nur bleiben, weil ich ebenfalls einen Bürgen gefunden habe“, erinnert sich Jürgen Michael Pampas. Die Bürgen von Jutta Scholz und Jürgen Michael Pampas kannten sich und brachten „uns 1966 gegenseitig ins Spiel“, schmunzeln beide. Der Funke ist übergesprungen und im Jahre 1968 wurde in der neuapostolischen Kirche in Denver geheiratet. Am Sonntag findet in der neuapostolischen Kirche in Husum die „Goldtrauung“ statt. Im November wird groß in den USA gefeiert.