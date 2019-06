Gnutzer Wehr holte den Pokal

Durch den Vergleich beim Bezirksfeuerwehrfest bereiteten sich die Brandschützer auf Einsätze vor / Bürgermeister durften Schläuche werfen

von Gunda Meyer

28. Juni 2019, 17:17 Uhr

Krogaspe | Die Einwohner der Gemeinde Krogaspe kommen aus dem Feiern nicht mehr heraus: Fand vor Kurzem das große Vogelschießen auf dem örtlichen Sportplatz statt, war nun die Freiwillige Feuerwehr Ausrichter des Bezirksfeuerwehrfestes. Rund 110 Kameradinnen und Kameraden der Wehren aus Krogaspe, Borgdorf-Seedorf, Gnutz, Schülp und Timmaspe waren dazu angetreten.

„Ich möchte dabei die Zuschauer darauf hinweisen, dass es sich hier nicht um Wettspiele handelt, sondern um Vergleichswettkämpfe zwischen den einzelnen Wehren“, betonte Amtswehrführer Dirk Arendt in seiner Begrüßung. Dementsprechend hatten die Teilnehmer der Wehren in den letzten Wochen auch einige zusätzliche Übungsabende eingelegt. Mit der Einsatzübung, dem Schlauchzielwerfen und der Schnelligkeitsübung standen dabei wieder drei Disziplinen auf dem Programm. „Wie immer wird aber auch das Quäntchen Glück mit entscheiden – unabhängig davon, wie viel vorher geübt wurde“, fügte der Amtswehrführer an.

Während dann Krogaspe das Schlauchzielwerfen vor Gnutz und Timmaspe für sich entscheiden konnte, hatte Timmaspe bei der Schnelligkeitsübung die Nase vorn. Hier machte Krogaspe den zweiten Platz und Gnutz den dritten. Wie bei jedem Bezirksfeuerwehrfest gab es auch in Krogaspe die meisten Punkte bei der Einsatzübung zu holen. Dabei musste mittels Tragkraftspritze eine Versorgung für drei Angriffstrupps hergestellt werden. Neben der Schnelligkeit zählte dieses Mal ebenfalls die Genauigkeit. Mussten doch die Angriffstrupps und der Ansaugkorb der Pumpe mit Leinen und den richtigen Knoten gesichert werden. Hier waren die Kameradinnen und Kameraden aus Gnutz die schnellsten, gefolgt von Timmaspe und Schülp. Dadurch konnten die Gnutzer auch die Gesamtwertung für sich entscheiden und den begehrten Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Zweiter in der Gesamtwertung wurden die Mitglieder der Timmasper Wehr, vor den Gastgebern aus Krogaspe.

Außer Konkurrenz durften die Bürgermeister ihr Können beim Schlauchzielwerfen zeigen – gar nicht so einfach. Nachdem auch im zweiten Durchgang keine Punkte erzielt wurden, wertete Arendt den am besten vor dem Ziel positionierten Schlauch. Und das war der von Timmaspes Bürgermeisterin Meike Derner.