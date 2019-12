Jevenstedt : Glück mit Rubbellos: Annemarie Lass-Hoffmann gewinnt Motorsäge

Jevenstedterin machte mit beim “Weihnachtszauber“ der Landeszeitung. Lose sind in zahlreichen Geschäften erhältlich.

von Sabine Sopha

11. Dezember 2019, 18:36 Uhr

Jevenstedt | Eine schöne Überraschung erlebte Annemarie Lass-Hoffmann, als sie zu Hause die Nummer auf ihrem Rubbellos mit der Gewinnliste im „Weihnachtszauber“, einer Sonderveröffentlichung der Landeszeitung, verglich: Sie hatte mit ihrem Los einen der Hauptgewinne „freigerubbelt“.

Seit Freitag ist die Stuttgarterin, die erst vor Kurzem nach Westerrönfeld gezogen ist, Besitzerin einer „Stihl“-Motorsäge. Gespendet wurde dieser Gewinn von der Firma Willi Rohwer aus Jevenstedt. In Gegenwart von Mediaberater Peter Knaack überreichte Heinrich Rohwer, der mit seinem Bruder Karsten das traditionsreiche Familienunternehmen in dritter Generation führt, das hochwertige Gerät. „Mit der MS 170 bekommen Sie wirklich eine qualitativ sehr gutes Einstiegsmodell, mit der die Arbeit viel einfacher von der Hand geht. Viel Spaß damit“, so Heinrich Rohwer.

„Ich habe noch nie etwas gewonnen und war total überrascht, dass mein Los mal keine Niete war, einfach super“, so die strahlende Gewinnerin. Wer zukünftig mit der Motorsäge arbeiten wird, weiß Annemarie Lass-Hoffmann noch nicht genau, sie könnte sich aber vorstellen, dass das ein nettes Weihnachtsgeschenk für ihren Sohn wäre.